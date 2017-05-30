فيدمان: سياسة المركزي الأوروبي “ما زالت مناسبة من حيث المبدأ”

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قال ينس فيدمان ممثل ألمانيا في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن السياسة النقدية الشديدة التيسير للبنك “ما زالت مناسبة من حيث المبدأ” لكن من المشروع مناقشة توقيت للخروج منها بينما يتعافى التضخم.

ومتحدثا في حفل استقبال في برلين قال فيدمان وهو رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) والمنتقد الأبرز في الأعوام القليلة الماضية لسياسة المركزي الأوروبي “بالنظر إلى تضاؤل ضغوط الأسعار فإن سياسة نقدية توسيعة ما زالت مناسبة من حيث المبدأ.”

وأضاف قائلا “لكن نتيجة للتعافي الاقتصادي ومعدل متوقع للتضخم قدره 2 المئة تقريبا في 2019 فإن من المشروع تماما التساؤل عن موعد ينبغي فيه للمجلس التنفيذي أن يدرس تطبيع السياسة النقدية.”

ويجتمع المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي يوم الخميس في تالين عاصمة استونيا لتقييم موقف سياسته.

وقال ماريو دراجي رئيس البنك يوم الاثنين إن منطقة اليورو ما زالت تحتاج إلى تحفيز كبير حتى إذا تحسن النمو في الدول التسع عشرة الأعضاء في منطقة العملة الموحدة