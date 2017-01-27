العدد 21920 30 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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فيديو (اليتم) للطفلة (لدن) سليمان العودة يبكي مشاهديه

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فيديو (اليتم) للطفلة (لدن) سليمان العودة يبكي مشاهديه
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جدة ــ البلاد

تعاطف الآلاف مع مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع لابنة الشيخ سلمان العودة ” لدن”، التي توفي والدتها وأخوها، في حادث مأساوي، أمس الأول “الأربعاء”.

وظهرت الطفلة، وهي تحتضن “غنمة” ماتت أمها، قالت لوالدها: “هي لن تستطيع العيش دون والدتها”، وعرضت أن تسمي الغنمة “اليتيمة”، فيما رد الشيخ العودة (وهو يصور مقطع الفيديو): “خلاص نسميها يتيمة”، مطالبا ابنته بإطعام الغنمة “حتى تنسى أمها”، وتأخذ الأجر.

غير أن الطفلة قالت ببراءة: “مستحيل، أنا لو ما ألقى أمي مستحيل أنسى”، فقال الشيخ العودة: “بسم الله علينا، وعليك، وعلى أمك”.

وتوفيت زوجة العودة وابنه؛ إثر تعرضهما لحادث مروري على طريق الفيضة، ودشن المغردون وسمًا، تحت عنوان “# وفاة_زوجة_سلمان_العودة_وابنه”، شاركوا فيه بمئات التغريدات، التي عبروا فيها عن مواساتهم للداعية سلمان العودة، سائلين الله أن يصبره، وأن يتغمدهما بواسع رحمته.

وغرد الداعية سلمان العودة عبر حسابه في “تويتر” قائلا :”# هيا_السياري، حين رحلتي أدركت أني لا أستحقك، اللهم في ضيافتك وجوارك”.

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التصنيف: الأخيرة

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