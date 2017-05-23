فيراري تكشف النقاب عن (812 سوبر فاست)

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جدة ــ البلاد

كشفت شركة التقنية السريعة للسيارات (فاست)، الوكيل الحصري لسيارات فيراري في المملكة العربية السعودية، عن سيارة “812 سوبرفاست” وذلك في مؤتمر صحفي أقيم مؤخرا في مدينة جدة…وتماشيا مع اسمها، “812 سوبر فاست” هي بلا شك أسرع سيارة أطلقتها فيراري على مر تاريخها، وبفضل محرك V12 الجديد بسعة 6.5 لتر، تحقق هذه السيارة أقصى قوة عند 8500 دورة في الدقيقة، وبسرعة قصوى تصل إلى 340 كم/ ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 في غضون 2.9 ثانية…تم إعتبار هذه السيارة طراز البرلينيتا القمة من نوع محرك V12، فالفيراري “812 سوبرفاست” تجسد الطرازات ذات 12 أسطوانة من فيراري والتي بدأت في الانتشار في عام 1947، تزامناً مع بداية العلامة التجارية، واحتفالات الذكرى السبعين لفيراري هذا العام، وهذه المناسبات تؤكد أن فيراري هي العلامة التجارية الوحيدة التي لم تتوقف يوماً عن إنتاج محركات V12 خلال هذا الزمن…واستطاعت “812 سوبرفاست” أن تثير الإعجاب من خلال تصميمها الخارجي العصري والمقصورة التي أعيد تصميمها بشكل جذري لتعكس الطابع الرياضي الأمثل. وعلاوة على ذلك، هذا هو أول طراز من فيراري مزود بخاصية المقود المؤازر الكهربائي، والذي عند دمجه مع جميع ديناميكيات السيارة الإلكترونية يمكنه أن يرفع من مستوى أداء السيارة بشكلٍ كبير. كما يحتوي هذا الطراز على نظام “قاعدة العجلات القصيرة الافتراضية 2.0” الذي يحسن من خفة الحركة وسرعة الاستجابة في مُدخلات عجلة القيادة…وتعليقاً على إطلاق هذا الطراز من فيراري، قال فتحي علام، المدير العام لشركة التقنية السريعة للسيارات (فاست): “نحن سعداء للغاية بكشف النقاب عن 812 سوبرفاست، هذا النموذج الهام في تاريخ فيراري، ليست لأنها الأسرع فحسب، ولكن لأنها الأقوى بين السيارات التي تم إنتاجها حتى الآن، ونحن حريصون على إظهار التقدم التكنولوجي الفائق والحرفية في فيراري اللتان لا تشوبهما شائبة، ما تجعل هذه العلامة التجارية رائدة في قطاع السيارات الرياضية الفاخرة”. ” 812 ” سوبرفاست هي سيارة رياضية لا تقبل المساومة على أي جانب من جوانب القيادة، فهي توفر القيادة المثيرة للإهتمام سواء على الطرق العامة أو على حلبات السباق، إنها سيارة مريحة بما فيه الكفاية لإعطاء ملاكها تجربة ممتعة في جميع ظروف القيادة.