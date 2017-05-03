فيسبوك تطرح الألعاب الفورية “Instant Games” لجميع مستخدمي ماسنجر…!

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دائمًا ما تسعى منصة التواصل الاجتماعي الأكبر بالعالم لجذب أكثر عدد من المستخدمين لها.

وهذا يتضح لنا من الوسائل التي تقدمها شركة فيسبوك لكل مستخدميها واهتمامها بكل التطبيقات التي تملكها.

حيث أعلنت فيسبوك عن طرحها الألعاب الفورية Instant Games لجميع مستخدمي منصتها للتراسل الفوري ماسنجر.

وماسنجر هو التطبيق الذي يملك أكثر عدد مستخدمين عى الإطلاق هما 1.2 مليار مستخدم شهرياً كما أعلنت.

بالإضافة إلى ذلك إلى إطلاق الميزات الجديدة التي عرضتها الشركة ضمن مؤتمرها للمطورين السنوي F8.

ويشمل ذلك على مميزات الألعاب الغنية والتي تمكن المطورين من خلق تجارب فريدة ومتطورة.

بحيث تتضمن الألعاب والمتصدرين والبطولات والمزيد من العناصر البصرية الجذابة وقابلية التخصيص أثناء اللعب.

كما تساعد روبوتات الدردشة الكتابة الخاصة باللعبة على إعادة إشراك اللاعبين من خلال استدعاء خيارات لعبة جديدة وتشجيع المنافسة مع نشر التحديثات الخاصة بالمتصدرين.

وتصبح الألعاب أكثر ديناميكية وجاذبية عندما يبدأ المطورين بالاستفادة من هذه الإمكانيات.

ويمكن للمستخدمين مشاهدة التغييرات عندما يبدأ مطوري اللعبة بدمج الإمكانيات الجديدة.

ومن أهم الألعاب المُضافة لعبة “EverWing” التابعة لشركة “Blackstorm” إحدى أول الألعاب الفورية التي استعملت ميزة روبوتات الدردشة الخاصة باللعبة.

وسوف يجري طرح الألعاب الفورية الجديدة ضمن منصة ماسنجر خلال الأسابيع القليلة المقبلة في جميع أنحاء العالم لمستخدمي أنظمة التشغيل أندرويد وiOS.

والمتاح في الوقت الحالي ما يصل إلى 50 لعبة على منصة ماسنجر، مع المزيد من الألعاب التي يجري إضافتها كل أسبوع تقريبا.

كما سوف تتوفر لعبة 8 Ball Pool التابعة لشركة Miniclip قريباً جداً ضمن الألعاب الفورية.