فيسبوك وجوجل تطلقان مبادرة من أجل الانتخابات الفرنسية القادمة

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في الوقت الذي تتسلط فيه الأضواء على وسائل الإعلام مع اقتراب انتخابات الرئاسة الفرنسية…

قررت وسائل التواصل الاجتناعي خطف تلك الأضوء لتشارك بشىء إيجابي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة.

فأطلق كل من عملاقة البحث جوجل وأشهر مواقع التواصل الاجتماعي عالمياً فيسبوك مبادرة يوم الاثنين ضد الأخبار الكاذبة في فرنسا.

وقال فيسبوك إنه سيعمل مع عدد من المؤسسات الإخبارية الفرنسية البارزة…

وقال فيسبوك إنه سيعمل مع العديد من وكالات الأنباء الفرنسية الرائدة، بما في ذلك:

وكالة فرانس برس، وبي إف إم تي في “BFM TV”.

وصحف مثل لو إكسبريس “L’Express”

لو موند Le Monde””، للتأكد من أن المواضيع الواردة في الأخبار الكاذبة لن تنشر على منصتها.

وقالت جوجل أيضا إنها جزء من هذه المبادرة التي أطلق عليها الشركاء اسم ( Cross Check) أي “فحص وتدقيق”.

وكانت شركة فيسبوك واجهت انتقادات بأنها لم تبذل جهودا كافية لمنع إعادة نشر معلومات كاذبة على صفحاتها خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

ربناء عليه أثيرت مخاوف مماثلة من أن الناس يمكن أن تنشر معلومات كاذبة عبر فيسبوك خلال الاستعداد لانتخابات الرئاسة الفرنسية.

التي سوف تجري خلال شهري أبريل مايو القادمين لانتخاب الرئيس الفرنس القادم.

ورداً على ذلك اتخذت الشركة إجراءات لمحاولة تدارك المشكلة.

وأطلق فيسبوك الشهر الماضي مبادرة ضد الأخبار الكاذبة في ألمانيا بعد أن أبدى مسؤولون حكوميون قلقا إزاء هذه الأخبار و”خطاب الكراهية” على الإنترنت.

والذي يمكن أن يؤثر على الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر/أيلول وستسعى من خلالها المستشارة أنجيلا ميركل للفوز بفترة ولاية رابعة.