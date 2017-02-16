العدد 21941 21 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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فيسبوك يُطلق تطبيق جديد لمشاهدة فيديوهاته على التلفزيون..!

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فيسبوك يُطلق تطبيق جديد لمشاهدة فيديوهاته على التلفزيون..!
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دشن فيسبوك تطبيقاً لأجهزة التلفزيون الذكية…

سيساعد مستخدميه في الاستمتاع بمقاطع الفيديو المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير على شاشات أكبر.

وقالت شركة فيسبوك في تدوينة يوم الثلاثاء إن :

التطبيق سيطرح قريبا على متاجر التطبيقات لتلفزيون أبل وتلفزيون سامسونج الذكي وتلفزيون أمازون فاير.

وجاء في التدوينة أيضا أن بإمكان المستخدمين تصفح آخر الأخبار عن أصدقائهم ومشاهدة مقاطع الفيديو في الوقت ذاته.

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وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن فيسبوك سيطور تطبيقا لأجهزة التلفزيون الأمر الذي سيقرب الشركة من خدمات مقاطع الفيديو المباشرة والإعلانات المصورة.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج هذا الشهر:

إن الشركة تتوقع زيادة في التعيينات وأوجه إنفاق أخرى خلال 2017 فيما تستثمر في الفيديو وأولويات أخرى.

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التصنيف: تكنولوجيا

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