“فيسبوك” يُعين “3” آلاف موظف لمراقبة منشورات العنف والقتل

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تعتزم شركة موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي تعيين ثلاثة آلاف موظف إضافي لمراقبة المحتويات والمنشورات التي تحتوي على مشاهد عنف وقتل على الموقع.

ونشر الرئيس التنفيذي للشركة العملاقة مارك زوكربيرغ رسالة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

ونوه زوكربيرغ إلى أن الموظفين الجدد يشكلون زيادة على أربعة آلاف و 500 موظف، تم تعيينهم مسبقًا من قبل الشركة لنفس الغرض، ليصبح مجموعهم سبعة آلاف و500.

وقال أن “عملية التوظيف ستتم خلال العام المقبل، وأن ذلك جاء استجابة للحاجة إلى مراجعة ملايين التقارير التي تصل أسبوعيًا بشأن محتويات تخالف معايير استخدام الموقع”.

وأضاف زوكربيرغ “خلال الأسابيع القليلة الماضية، رأينا أشخاصا يضرون بأنفسهم وبالآخرين على الفيسبوك، سواء كان ذلك عبر التصوير بالبث الحي أو في مقاطع فيديو مصورة مسبقًا”.

ويشار إلي “فيسبوك” تعرض لانتقادات واسعة النطاق مؤخرًا، لضعفه في مواجهة منع انتشار مقاطع تحتوي على مشاهد قتل وعنف على موقعه.