فيما أحرزت كرة الماء البرونزية.. خضر يضيف ذهبية 110 حواجز والتايكوندو يواصل التألق

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باكو – وكالات

أضاف رياضيو المملكة 3 ميداليات جديدة، في دورة ألعاب التضامن الإسلامي “باكو2017″، بعد تحقيق العداء أحمد خضر الميدالية الذهبية في سباق 110 متر حواجز، وتحقيق منتخب كرة الماء برونزية المسابقة بفوزه على أذربيجان 11-7 ، فيما آلت الذهبية لتركيا والفضية لإيران، وحقق لاعب التايكوندو سعود المولد برونزية وزن 68كجم في منافسات التايكوندو. ليرتفع رصيد المملكة إلى 9 ميداليات؛ 3 ذهبيات، و6 برونزيات، أبقت المملكة في المركز العاشر على مستوى الترتيب العام، فيما تتصدر تركيا الترتيب برصيد 133 ميدالية، منها 51 ذهبية.

السباح بوعريش يواصل تحطيم الأرقام السعودية

حقق السباح يوسف بوعريش رقمين جديدين للمملكة، بعد حلوله سابعاً في نهائي سباق 50م فراشة، بزمن سعودي جديد 25.20 ثانية. وكان قبلها قد حل سابعاً في نصف نهائي سباق 50 م فراشة في التصفيات بزمن 25,50 ث، محطمًا الرقم السعودي لفئة”17,15″ سنة.

ويجري العمل الآن على ضم السباحين محمد العتيبي، ويوسف بوعريش لمراكز تدريب في الخارج، وبشكل دائم لإعدادهما بشكل مكثف للمشاركات المستقبلية، وذلك بناء على النتائج الإيجابية التي حققاها مؤخرا. يذكر أن السباحين السعوديين سيشاركان خلال العام الحالي في عدة منافسات، ابتداء من بطولة العالم في شهر يوليو، وبطولة آسيا للناشئين في طشكند، وبطولة الصالات المغلقة في عشق أباد في شهر سبتمبر، وبطولة الخليج، والبطولة العربية في الربع الرابع من العام، وستحدد مواعيدها لاحقًا.

عزيزة وميسون تخرجان من منافسات الطاولة

خسرت اللاعبة السعودية عزيزة نظمي (1992م) مواجهتها، أمام نظيرتها الإيرانية مريم سمايت في الدور الثاني من مسابقة فردي كرة الطاولة، وفي لقاء آخر خسرت اللاعبة السعودية ميسون الصايغ أمام نظيرتها الفلبينية ديانا آيسي بأربعة أشواط مقابل شوط ( 8-11 ، 11-9 ، 11-4 ، 12-11 ، 11-7 ) وشهدت المباراة ندية وإثارة بين اللاعبتين.

وعلى مستوى الرجال خسر لاعب كرة الطاولة السعودية عبدالعزيز العباد مواجهته، أمام نظيره النيجيري أوماتيو في دور الـ 16، فيما تفوق علي الخضرواي على نظيره الكونجولي في نفس الدور، ليتأهل الخضراوي لدور الثمانية من مسابقة كرة الطاولة.

المصارعة وألعاب القوى يواصلان الخروج

وعلى مستوى ألعاب القوى السعودية، تواصل خروج اللاعبين السعوديين من المسابقات؛ حيث خرج العداء خالد ابراهيم من تصفيات سباق 800م، بعد حلوله بالمركز الأخير في الترتيب العام، بينما خسر العداء عبدالله أبكر في تصفيات سباق 200 م، وفِي نهائي الوثب الثلاثي خسر الواثب حسن دوش تحقيق إحدى الميداليات، وخرج العداء عبدالله السليمان من تصفيات سباق 400م. وخسر المصارع السعودي غازي علي بن بكر نزالة، مع كياس إيسينوف من تركمانستان في المصارعة الرومانية 98 كغ في الدور ربع النهائي في صالة حيدر علييف.