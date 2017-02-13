فيما ألزمته ( كاس ) بدفع مليون و200 ألف يورو لطرابزون التركي .. النصر يبدأ استعداده للأهلي .. واللاعبون يحتفون بالجهاز الفني

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الرياض- البلاد

أجبرت المحكمة الرياضية نادي النصر على دفع مبلغ مليون و200 ألف يورو لصالح طرابزون سبور التركي، كمبلغ متبق من قيمة انتقال صانع الألعاب الدولي البولندي أدريان ميرزفسكي، بالإضافة لمبلغ نصف مليون يورو كعقوبة على تأخير الدفع.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع أدريان في صيف 2014 لمدة 3 مواسم، بما يقارب تسعة ملايين يورو كإجمالي قيمة الصفقة التي صُنفت بأنها الأكبر في تاريخ النصر، إلا أن البولندي لم يكمل عقده مع العالمي؛ حيث انتقل إلى الشارقة الإماراتي بعد أن ساهم في تحقيق الدوري لنادي النصر .

من جهة ثانية استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته استعدادًا لمباراته القادمة أمام الأهلي، والتي تجمع الفريقين مساء الجمعة بجدة، وذلك على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود – يرحمه الله – وجاءت البداية باجتماع للمدرب باتريس كارتيرون مع اللاعبين بين من خلاله برنامجه للأيام القادمة، تلى ذلك تمارين لياقية اشتملت على جري حول الملعب، وتمارين تقوية،

قسم بعدها اللاعبين لمجموعتين، طبقوا خلالها عددا من الجمل التكتيكية التي تعتمد على التمريرات البينية واللعب في المساحات الضيقة، تارة وفتح اللعب تارة أخرى، بعدها طلب من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الوحدة التوجه لأداء تمارين إطالة، ثم للجاكوزي والسونا،

في حين أكمل بقية اللاعبين التدريب بمناورة على نصف الملعب . وشارك في التدريب ابراهيم غالب في حين اكتفى برونو وإيالا بتدريبات لياقية . وبعد نهاية التدريب التقى رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي بالجهاز الفني واللاعبين.

من جهة ثانية أقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم احتفالية للجهاز الفني بعد اكتمال جميع أفراده .

وكان اللاعب عبدالله محمد قد تسلم من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قبل بداية التدريب جائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والوحدة، وذلك بحسب تصويت جماهير النصر عبر حساب نادي النصر الرسمي في تويتر، والمقدمة من تطبيق النصر.