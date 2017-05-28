فيما استغنى عن صقر عطيف .. جوميز يطالب بإعادة الرويلي

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بريدة ـــ البلاد

كشفت مصادر مقربة من الإدارة التعاونية، أن مدرب الفريق الأول البرتغالي جوميز طالب من الإدارة إعادة اللاعب عبدالمجيد الرويلي، من نادي الهلال، ولو بنظام الإعارة؛ حتى يستفيد الفريق من خدماته في المرحلة المقبلة، لاسيما أنه لم يجد الفرصة للعب في الهلال. هذا وتنوي الإدارة مخاطبة إدارة الهلال رسميا بعد فراغ الفريق من مشاركته الآسيوية، في ثمن نهائي دوري الأبطال، والتي سيلعب مباراته الأخيرة غدا أمام الاستقلال الايراني إيابا، بعد أن كسب الذهاب بهدفين لهدف.من ناحية أخرى، أعلن التعاون، استغنائه عن مهاجمه، صقر عطيف، تاركًا الخيار له، من أجل تحديد وجهته المقبلة. وقال التعاون، عبر حسابه على “تويتر”: “وقَّعت إدارة النادي، مخالصة مالية، مع اللاعب صقر عطيف، مقدمة له الشكر والتقدير، على ما قدمه في الفترة الماضية، متمنيةً له التوفيق، في محطته القادمة”. ولعب عطيف، 26 عامًا، للتعاون الموسم الماضي فقط، قادمًا من الوحدة، وشارك مع “سكري القصيم” في 13 مباراة بدوري جميل، 7 منها كأساسي، وسجل هدفين فقط. ويملك التعاون في قائمته 3 مهاجمين، إلى جانب عطيف، وهم موسى الشمري، ومحمد الصيعري، والفرنسي الحسن ندياي، ومن المتوقع أن يضيف عنصرًا جديدًا لخط المقدمة، بدلًا من عطيف، الصيف المقبل.