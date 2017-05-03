فيما استقبل محافظ جدة الاتحاديين .. المفاوضات مع كهربا تصل لطريق مسدود

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جدة-عبدالعزيز عركوك

استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه أمس الثلاثاء، المهندس حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهاز الفني والإداري وعددا من اللاعبين، الذين قدموا للسلام على سموه، بمناسبة تتويج نادي الاتحاد بكأس ولي العهد لكرة القدم. وبارك لهم سموه التتويج، وحصد هذا اللقب الغالي، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح. من جهة أخرى غادر المحترف المصري محمود كهربا إلى مصر لينهي ارتباطه بالفريق الاتحادي؛ حيث لن يشارك في اللقاء الأخير، أمام الفتح وتشير المصادر إلى أن اللاعب لا يعاني من أي أصابة تذكر، ولكنه سافر بعد حصوله على موافقة من قبل الجهاز الإداري، وتشير المصادر إلى أن المفاوضات بين كهربا والاتحاد وصلت لطريق مسدود؛ حيث لن يستمر اللاعب لموسم آخر؛ بسبب المقابل المالي الكبير الذي طلبه نادي الزمالك، فيما تنتظر الإدارة الاتحادية من الهيئة العامة للرياضة تحديد مصير رئاسة نادي الاتحاد، بتكليف الإدارة الحالية لموسم آخر، أو فتح الانتخابات الالكترونية ليتم حسم الملفات المتبقية، ومنها التجديد مع سييرا، وفهد الأنصاري، وفيلانويفا، بالإضافة للمحليين جمال باجندوح، وعدنان فلاتة، وسلطان مندش. وعلى ذات الصعيد، عقدت بوبا الشريك الطبي لنادي الاتحاد مؤتمرا صحفيا، للحديث عن الحالات الطبية، وتطوراتها للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ حيث أشارت إلى أن اللاعب فهد المولد يعاني من شرخ في الساق، ويخضع للعلاج والبرنامج التأهيلي، وتبقى له أسبوعان للعودة للملاعب، ليتم تجهيزه للمشاركة مع منتخبنا الوطني.