فيما اطلع على أهداف جمعية أصدقاء لاعبي الكرة .. رئيس هيئة الرياضة يستقبل رئيس نادي السلام

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الرياض- البلاد

التقى الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة بمكتبه، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي أمس، رئيس مجلس إدارة نادي السلام من المنطقة الشرقية فاضل النمر.

واطلع سموه خلال اللقاء على البرامج وأبرز الفعاليات التي يقدمها نادي السلام، بالإضافة لمناشطه وكافة احتياجاته، مؤكدا سموه، أن الهيئة حريصة على قيام كافة الأندية السعودية بواجباتها؛ بما يحقق تطلعاتهم وآمالهم.

من ناحية أخرى، استقبل الأمير عبدالله بن مساعد، مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، وأوضح أحمد بن عبدالعزيز المقيرن، أن اللقاء مع الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لهيئة الرياضة كان لقاء مثمرا.

وشدد المقيرن أن هذا الاستقبال ليس بغريب على رجل الرياضة الأول الذي أثنى على عمل الجمعية، وقال المقيرن:”سعدنا كمنسوبي وأعضاء مجلس إدارة للجمعية لقاء الأمير عبدالله بن مساعد، والذي اطلع على أهداف ورسالة الجمعية التي نود إيصالها للجميع”.

وأضاف المقيرن:”هدفنا واضح وهو مساعدة اللاعبين المعتزلين وأسرهم، وتوفير كافة احتياجاتهم المطلوبة، وهذا أقل ما نقدمه لهم”.