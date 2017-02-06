فيما تأكد غياب الأنصاري عن التعاون والشباب .. إدارة الاتحاد تناقش سييرا بعد الرباعية وتنتظر كهربا

شارك عبر واتساب

جدة- عبدالعزيز عركوك

تأكد غياب المحترف الكويتي فهد الأنصاري لاعب نادي الاتحاد عن المواجهتين القادمتين في دوري جميل أمام التعاون في القصيم، وأمام الشباب في الرياض؛ نظرًا للإصابة التي يعاني منها اللاعب منذ فترة في منطقة أسفل الظهر،

حيث شارك في اللقاءات الماضية أمام الطائي والوحدة والأهلي متحاملا على الإصابة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب لمواجهة الكلاسيكو التي تجمع الاتحاد والهلال ضمن الجولة العشرين من الدوري والتي ستقام في جدة.

وينتظر الجهاز الفني بنادي الاتحاد بقيادة المدرب خوسيه سييرا وصول المحترف المصري محمود كهربا خلال اليومين القادمين بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا والتي اختتمت أمس،

كما قام المدرب باستدعاء العديد من اللاعبين من فريق الأولمبي في مختلف الخانات وهم: ‏عمار النجار وعون البيشي وطارق عبدالله ومهند السلمي وحسين حلواني ومعن الحذيفي ، وذلك لتعويض النقص في الفريق بعد إصابة المدافع عمار الدحيم وغياب عوض خريص وبدر النخلي عن المواجهة القادمة أمام التعاون لحصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي الماضية،

بالإضافة لعدم قناعة المدرب في الفترة الحالية بالمستويات التي يقدمها بعض اللاعبين وتم استبعادهم من المشاركة بشكل أساسي، ومنهم عبدالرحمن الغامدي وسلطان مندش وعبدالعزيز العرياني ومعتز تمبكتي.

وعلى ذات الصعيد اجتمع رئيس مجلس إدارة النادي المهندس حاتم باعشن ونائبه عمر أحمد مسعود مساء أمس بمدرب الفريق الأول لكرة القدم التشيلي لويس سييرا، حيث تم مناقشة مستوى ونتيجة الفريق في المباراة الماضية واستراتيجية العمل والإعداد للمرحلة المقبلة التي ستتضمن نهائي كأس سمو ولي العهد، ومسابقة دوري جميل، لتعزيز النقاط الإيجابية وتلافي الأخطاء التي وقع فيها الفريق في الفترة السابقة.