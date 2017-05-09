فيما تأهل العين وبيروزي .. الملكي يرافق الزعيم لثمن نهائي الآسيوي

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جدة ــــ البلاد

خطف فريق الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، كوصيف لمجموعته بعد فوزه مساء أمس على فريق ذوب أهان الإيراني، بهدفين دون مقابل، خلال مواجهتهما على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، ضمن الجولة السادسة، والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للمسابقة. حيث سجل للأهلي عبد الفتاح عسيري بالدقيقة 63 ، وأمير الكردي بالدقيقة 84. وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد ذوب آهان الذي خرج من المسابقة عند 7 نقاط في المركز الثالث. فيما حافظ العين الإماراتي على صدارة المجموعة الثالثة، بعد فوزه على بونيودكور الأوزبكي بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال مواجهتهما أمس على استاد هزاع بن زايد في نادي العين. جاءت ثلاثية العين عن طريق ناصر الشمراني في الدقيقة 34 ، وعمر عبد الرحمن في الدقيقة 77 ، ودياكيه ابراهيم في الدقيقة 91.

وفي المجموعة الرابعة، أنهى ممثلنا الآخر نادي الهلال دور المجموعات متصدرًا لمجموعته، بعد فوزه على الريان القطري، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال مواجهتهما مساء أمس على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد. سجل للهلال نيوكولاس ميليسي بالدقيقتين 40 و 72 ، وعمر خريبين بالدقيقتين 66 و 84 ، فيما سجل ثلاثية الريان سيباستيان سوريا بالدقيقة 55 ، ورودريغو تاباتا عند الدقيقة 59 ، و سيرخيو غارسيا بالدقيقة 82 . وبهذه النتيجة رفع الهلال، الذي ضمن تأهله من الجولة السابقة، رصيده إلى 12 نقطة ، فيما تجمد رصيد الريان عند 7 نقاط، وودع دور المجموعات. فيما تأهل فريق بيروزي الإيراني إلى دور الـ 16، بفوزه على الوحدة الإماراتي بأربعة أهداف، مقابل هدفين. وبهذه النتيجة رفع بيروزي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، خلف الهلال ، فيما خرج الوحدة من المسابقة، بعد تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الأخير.