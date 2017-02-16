فيما تبرع شرفيوه بـ12 ألف تذكرة .. الأهلي ينهي تحضيراته للنصر .. والدوسري في الطريق

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جدة -أحمد إلياس – وليد جاد

استأنف فريق الأهلي تمارينه استعدادًا لمباراة الغد أمام النصر، في كلاسيكو الكرة السعودية، و شهدت التمارين إغلاق جروس جميع الأبواب المؤدية لمدرجات ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل أمام وسائل الإعلام و الجماهير؛ حفاظا على السرية،

و تابع رئيس النادي أحمد المرزوقي، ورئيس الهيئة المالية، وعضو شرف النادي الأمير فيصل بن خالد، التمارين و ذلك لتحفيز اللاعبين لتقديم كل ما لديهم، في سبيل الحصول على النقاط الثلاث المهمة في مسيرة الفريق في الدوري ،

كما دخل المصري محمد عبد الشافي مدافع الفريق وظهيره الأيسر تمارين الفريق الجماعية، بعد أن أنهى فترته الإعدادية، ليرمي الكرة في ملعب مدربه جروس الذي بات في يده القرار في مشاركته من عدمها. من ناحية أخرى تكفلت شخصيات شرفية بالنادي الأهلي بشراء عدد من تذاكر المباراة، في بادرة وخطوة منهم أوضحت وعكست مقدار،

وحجم وأهمية المباراة لدى الأهلاويين الذين يعتبرون أن الفريق لا زال في دائرة المنافسة و لم يخرج منها حتى اللحظة، و كان الأمير فهد بن خالد رئيس النادي السابق على رأس القائمة، بعد أن تبرع بعدد ثلاث آلاف تذكرة، و كذلك الرئيس الذهبي للنادي الأهلي مساعد الزويهري، وقد تبرع بألفي تذكرة، و كذلك الأمير خالد بن فرحان بألف تذكرة، و الأمير خالد بن عبد الله بن فيصل بألفي تذكرة، وعضو الشرف عبد الله الصبان بألفي تذكرة، و أخيرا ياسر محروس بألف تذكرة ليصبح عدد التذاكر المهداة من شرفيي النادي اثنتي عشرة ألف تذكرة ستوزع على الجماهير و بآلية محددة ،

من جانبها ثمنت الجماهير الأهلاوية موقف الشخصيات المتبرعة، و قدمت شكرها و عرفانها لها، وأكدت أنهم سيتكاتفون جميعا من أجل الخروج من هذه المباراة بالثلاث نقاط، وهي الأهم ، من جانب آخر فتحت الإدارة الأهلاوية خطا ساخنا مع اللاعب سالم الدوسري للتعاقد معه ، خاصة بعد تعثر مفاوضاته للتجديد مع إدارة ناديه الهلال.