فيما تم تزكية تركي بن خالد رئيسًا للاتحاد العربي .. بعد سحب القرعة… مواجهات نارية للنصر والهلال في البطولة العربية

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القاهرة- وكالات

شهدت قرعة دور المجموعات للبطولة العربية للأندية، التي أجريت أمس، تحت سفح أهرامات الجيزة، مواجهات نارية، وصعبة، خاصة للهلال السعودي ، والترجي التونسي. فيما وقع الأهلي المصري، في المجموعة الأولى، التي يمكن وصفها بالمتوازنة، رفقة أندية الوحدة الإماراتي، ونصر حسين داي الجزائري، والفيصلي الأردني. أما الزمالك المصري فتنتظره مواجهات صعبة للغاية، أمام النصر السعودي، والفتح الرباطي المغربي، والعهد اللبناني. أما المجموعة الثالثة فتتسم بالسخونة والإثارة، حيث اصطدم الهلال السعودي بأندية الترجي التونسي، والمريخ السوداني، ونفط الوسط العراقي. وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 3 مجموعات، يصعد الأول منها بالإضافة إلى الفريق صاحب أفضل مركز ثان من جميع المجموعات للمشاركة فى الدور قبل النهائى مباشرة. ويحصل كل فريق على ٢٥ ألف دولار قبل مشاركته فى دورى المجموعات، ويحصل الوصيف على مبلغ قدره ٦٠٠ ألف دولار، وصاحب لقب البطولة على 2.5 مليون دولار، وفي سياق متصل زكت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، خلال اجتماعها الـ22 أمس، في القاهرة، الأمير تركي بن خالد رئيساً للاتحاد للفترة المقبلة. كما انتخبت الجمعية العمومية أعضاء اللجنة التنفيذية برئاسة الأمير تركي بن خالد، وعضوية المهندس هاني أبو ريده من مصر، وعبدالخالق مسعود من العراق، والدكتور حميد الشيباني من اليمن، والدكتور جاسم الشكيلي من عمان، والدكتور وديع الجريء من تونس، والدكتور معتصم جعفر من السودان، ومحمد روراوة من الجزائر، وغانم أحمد غانم من الإمارات، واللواء جبريل الرجوب من فلسطين، وسمر نصار من الأردن. وأكد الأمير تركي بن خالد، أن الاتحاد يسير في الطريق الصحيح، لتحقيق هدفه؛ من أجل كرة القدم العربية، التي ستشهد إقامة البطولة العربية للأندية، إلى جانب إقامة بطولات للمنتخبات، وللفئات السنية في المستقبل القريب .