فيما تم قيده كلاعب هاوٍ .. النصراويون يستقبلون وليد عبدالله بالأحضان

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الرياض ـ البلاد

استقبل لاعبو فريق النصر زميلهم المنتقل حديثا من الشباب الحارس وليد عبدالله بالأحضان حيث لقى قدومه ترحيبا كبيرا من زملائه، وتحديدا شايع شراحيلي، وذلك بعد أن وقع في كشوفات النصر أمس رسميا كلاعب هاو بعد أن الاتفاق مع الشباب على شراء المدة المتبقية من عقده؛

حيث بات بإمكانه المشاركة بشكل رسمي بدءا من مباراة الوحدة القادمة، حيث بدأ وليد من مران الأمس المشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية، والتي احتضنها ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بالنادي،

وقد اشتملت على التدريبات اللياقية وبعض الجمل التكتيكية والمهارية . من جانبه أبدى وليد عبدالله – في أول تصريح له بعد مشاركته في أول مران له مع نادي النصر- سعادته بارتداء شعار النصر، مؤكداً أنه سيكون عند حسن ظن الجماهير، والأمير فيصل بن تركي.وأضاف : أتمنى أن أقدم إضافة لنادي النصر داخل الملعب، وأشكرهم على إعطائي الثقة.مؤكدا أن هناك قريبين منه نصحوه باللعب لفريق جماهيري، وهو يرى أن نادي النصر هو من يحقق له ذلك.