فيما حذر من أخطاء الدفاع الأهلاوي..العودة: الهلال الأكثر جاهزية

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إعداد -عبدالعزيز عركوك

تحدث المدرب الوطني عبدالعزيز العودة، عن صعوبة مواجهة الليلة بين ناديي الأهلي والهلال على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أن الفريقين يستحقان الوصول إلى هذه المرحلة؛ نظير النتائج التي قدموها في الموسم الحالي، خاصة على صعيد دوري جميل، بعد أن استطاعا تحقيق المركزين الأول والوصيف،

وأشار إلى أن الفريق الهلالي يتفوق عن منافسه من خلال الاستقرار الفني والنفسي والمعنوي، بعد أن استطاع تحقيق لقب الدوري، وتسجيل أرقام قياسية في جميع الاتجاهات، بخلاف الأهلي الذي قدم مستويات ضعيفة في بداية الموسم، ولكنه سرعان ما تمكن من العودة، بعد إقالة المدرب قوميز، وإعادة المدير الفني السويسري جروس، الذي يعرف نقاط القوة، والضعف.

(نقاط القوة والضعف)

وقال العودة: إن الهلال يتميز بقوة خط الهجوم، بتواجد المحترف السوري عمر خربين؛ حيث استطاع في آخر ثلاث مواجهات، تسجيل 8 أهداف، وهذا يعتبر معدلًا عاليًا جدًا، بالإضافة لتميز الوسط الهجومي، والذي يتمثل في البرازيلي إدواردو، ونواف العابد، وميليسي، وسالم الدوسري، كما أن تواجد المدافع أسامة هوساوي في خط الدفاع، جعل الفريق مميزًا دفاعيًا، حيث لم يتلق سوى 17 هدفًا في 26 مواجهة في الدوري؛ كأقوى خط دفاع، ولكن يعاب على الهلال المبالغة في الأداء الهجومي؛ خاصة من لاعبي المحور، وخطي الظهر.

الأمر الذي يسهل لأي فريق الوصول للمرمى بشكل سهل من خلال اللعب على المرتدات الطويلة والسريعة، فيما يتميز الأهلي بقوة خط الهجوم، وإن كانت مهددة بالضعف، في ظل إصابة مهند عسيري، وغموض حول مشاركة المهاجم السوري عمر السومة، والذي يعد من أهم اللاعبين في الأهلي بالفترة الحالية، كما يمتلك الأهلي حراسة مميزة، في ظل تألق الحارس ياسر المسيليم مع الفريق، ومنتخبنا الوطني، ولكن يعاب على الفريق كثرة الأخطاء الدفاعية، خاصة في منطقة العمق؛

مما تسبب ذلك في ولوج أهداف كثيرة في مرمى الفريق.الأمر الذي جعل المدرب جروس يغير خطته بإشراك لاعبين في خانة المحور، وهما العراقي سعد الأمير، ووليد باخشوين، وقد نجح الثنائي في تقليص الأخطاء المتكررة في خط الدفاع الأهلاوي.