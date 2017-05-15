فيما طلبت الإدارة إعارته مجانًا .. الأنصاري يوافق على التمديد للعميد بشروط

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جدة- عبد العزيز عركوك

أكد مصدر مقرب من إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن، أن الإدارة اقتربت من تجديد عقد الكويتي فهد الأنصاري، بعد أن وافق الأخير على جميع بنود العقد الجديد، الذي قدمته له إدارة النادي. وأضاف المصدر المقرب أن اللاعب الكويتي اشترط استلامه جميع حقوقه المتبقية نقدًا، وعدم جدولتها، قبل توقيع أي عقد جديد، كما شدد المصدر المقرب من إدارة نادي الاتحاد أن إدارة العميد قد أرسلت خطابا رسميا لنظيرتها بنادي القادسية الكويتي، مطالبة فيه الإدارة القادساوية، والتي تمتلك عقد اللاعب الموافقة على تمديد إعارة اللاعب فهد الأنصاري لمدة عام عن الفترة من 1-07 -2017 وحتى 30 -06 -2018، وذكر الخطاب المرسل لإدارة القادسية أن الإعارة بدون مقابل مادي، وطالب المهندس حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد، جماهير الفريق بالصبر على أمــر التجديــــد مع الكويتي فهد الأنصــاري قائلًا في تصريحات خاصة: لابد من الصبر والتمهل، وعدم الاستعجال في هذا الأمر.