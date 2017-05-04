فيما نفى دياز ترشيحه لتدريب التانجو .. لاعب سان لورينزو تحت مجهر الهلال

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

كشف رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، عن رغبته في التعاقد مع الباراغوياني نيستور أورتيغوزا، لاعب خط وسط سان لورينزو الأرجنتيني. وأشاد دياز، في تصريحات أبرزها موقع “جول” في نسخته الأرجنتينية، بقدرات أورتيغوزا، وقال: “أتمنى أن نتمكن من جلب أورتيغوزا، هو لاعب مهم جداً، ويتمتع بقدرات عالية. وينتهي عقد اللاعب الباراغوياني، البالغ من العمر 33 عاماً، مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ويترقب مسؤولو سان لورينزو، قراره النهائي بخصوص تجديد عقده، أو الرحيل عن النادي. وتطرق دياز للحديث عن الأخبار التي ربطته بالانتقال إلى تدريب المنتخب الأرجنتيني الأول، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي اتصالات من قبل أعضاء اتحاد الكرة. وأضاف: “كنت بالفعل قريباً من هذا المنصب، وكان ذلك قبل وصول باوزا لتدريب المنتخب الوطني”. واختتم: “في عديد المرات، كنت مرشحاً لتدريب الأرجنتين، ولكن لم تكتمل المحاولات في كل مرة، لأسباب مختلفة، وعموماً أنا سعيد للغاية بتجربتي مع الهلال”. يذكر أن دياز قاد الهلال لحسم لقب دوري جميل للمحترفين هذا الموسم، قبل جولتين من نهاية المسابقة، كما صعد بالفريق إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، وكذا نصف نهائي كأس خادم الحرمين.