فيما هبط الجيل والعدالة ووج للثانية .. أحد يلحق بالفيحاء إلى جميل.. ونجران للملحق لمواجهة الباطن

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متابعة -حمودالزهراني

حسم فريق الفيحاء لقب بطولة دوري الدرجة الأولى بجدارة واستحقاق، بعد نهاية الجولة الثلاثين، عندما رفع رصيده إلى 53 نقطة، بعد تعادله مع وج 1-1، ورافقه للصعود إلى دوري جميل فريق أحد، بعد تعادله مع الطائي سلبيا، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة، فيما انتقل إلى الملحق فريق نجران، لمواجهة الباطن، بعد فوزه على هجر 3-1، فيما تأكد هبوط الجيل، والعدالة، ووج إلى دوري الدرجة الثانية. وجاءت نتائج الجولة كالتالي:الفيحاء× وج 1-1، نجران ×هجر 3-1،أحد ×الطائي0-0، النهضة ×العدالة 1-1، الحزم×ضمك 1-1، الجيل×النجوم1-1،الوطني، الشعلة2-،1، العروبة× القيصومة 2-1