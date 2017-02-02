فيما واصل العميد استعداده للديربي .. نفاد تذاكر الاتحاديين وعساف يطمئن الجمهور

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جدة- عبدالعزيز عركوك

طمأن الحارس الدولي بنادي الاتحاد عساف القرني جماهير ناديه على الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية، وأشار إلى أنه يخضع لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه بالشكل المناسب، كما قام المدرب خوسيه سييرا بتجهيز الثنائي علي العامري، وهاني الناهض؛ تحسبا لأي احتمالات.؟

من جانبه واصل الفريق الكروي الأول تحضيراته للقاء الأهلي ضمن منافسات الجولة 17 من دوري جميل للمحترفين، تحت قيادة المدرب التشيلي لويس سييرا، واشتملت التدريبات على النواحي اللياقية والفنية قبل أن يختتم المران بمناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب. هذا وقد قدمت إدارة النادي اللاعبين مكافأة الفوز على الوحدة في المواجهة الدورية السابقة، فيمارصدت مكافأة مجزية أخرى في حالة تجاوز الأهلي والحصول على الوصافة.

وعلى صعيد آخر قدمت إدارة نادي الاتحاد هدايا تذكارية للعديد من الجماهير المتفوقين وهي عبارة عن تذاكر منصة لمباراة ديربي جدة للطلاب، الذين حصلوا على درجة تفوق بنسبة 90% فما فوق. وعلى صعيد متصل أعلن الموقع الالكتروني لمنصة مكاني نفاد التذاكر المخصصة لجماهير الاتحاد بالنسبة للدرجة الموحدة.