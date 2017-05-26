فيما واصل الملكي تحضيراته لأهلي دبي .. العقيد يطمئن جماهير الأهلي

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جدة- البلاد

أجرى عمر السومة، مهاجم الأهلي أمس، جراحة بنجاح في الركبة، على يد الطبيب البلجيكي، بيتر دوخ، في العاصمة القطرية الدوحة، بأكاديمية أسباير. وطمأن السومة عشاق ناديه على نجاح العملية، قائلًا عبر حسابه على موقع “تويتر”: الحمد لله، انتهيت من إجراء العملية، وأموري بخير، شكرًا لكل من اطمأن على صحتي، وكل الشكر على مشاعركم تجاهي”،

ومن المقرر أن يستهل اللاعب برنامجاً علاجياً يبدأ من الأسبوع المقبل، حيث تشير التقارير الطبية حاجته للعلاج والتأهيل مدة تتراوح بين ٦ و٨ أسابيع، ليستعيد اللاعب جاهزيته للمشاركة في صفوف الفريق الكروي الأول بالأهلي.

من جانبه واصل الفريق الأول تدريباته مساء أمس على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، وذلك استعداداً لمواجهة الإياب في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق الأهلي الإماراتي بدبي. وركز السويسري كريستيان جروس، على التدريبات اللياقية والتكتيكية، وبعض التدريبات التنافسية على أجزاء من الملعب.