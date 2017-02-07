فيما يغيب دوك والعبدلي وخيري .. استعدادات الاتفاق للفتح تتواصل على النهضة

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الدمام-حمودالزهراني

يغيب مهاجم الاتفاق ياسماني دوك عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الفتح في الجولة الـ 18 من “دوري جميل” للمحترفين، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية تعرضه لتمدد في عضلة الورك، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه الماضية أمام الباطن.

وسيخضع المهاجم البوليفي لعملية تأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لمدة خمسة أيام، حيث من المقرر أن يدخل التدريبات الجماعية مطلع الأسبوع المقبل.

من جهة ثانية تسبب سوء أرضية ملعب نادي النهضة، الذي يجري عليه الفريق تدريباته في تعرض اللاعبين ناصر العبدلي وسعد خيري للإصابة حيث أصيب الأول بالتواء في مفصل القدم، فيما أصيب الثاني بشد في عضلات الفخذ.

ويجري الفريق تدريباته على ملعب نادي النهضة، حيث تخضع أرضية ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق لأعمال الصيانة الشتوية، وهو ما أجبر الفريق على خوض تدريباته في الفترة الماضية خارج النادي.

وكان الفريق قد أدى تدريباته أمس في إطار استعداداته لمواجهة الفتح السبت المقبل على فترتين صباحية ومسائية، حيث خضع اللاعبون لبرنامج اليوم الكامل؛ إذ اشتمل على تناول وجبتي الإفطار والغداء في النادي.

من جهة أحرى يجتمع رئيس النادي خالد الدبل اليوم (الثلاثاء) باللاعبين والجهازين الاداري والفني لمناقشة عدد من الأمور، ومنها المرحلة المقبلة للفريق في منافساته في “دوري جميل”، وكأس خادم الحرمين الشريفين.