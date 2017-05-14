فيما يواصل الأخضر تدريباته بالرياض .. مارفيك يعلن قائمة مواجهة أستراليا بعد معسكر فرانكفورت

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المنسق الإعلامي- فهد السليم – تصوير – يزيد الضويحي

واصل المنتخب الوطني الأول تدريباته أمس، على ملاعب التدريب بنادي الشباب، ضمن الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهته أمام أستراليا، في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018. بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، بعدها تمارين اعتيادية تنوعت ما بين اللياقية والتكتيكية، وتركزت على دقة التمرير، وتنفيذ العرضيات المثالية، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، اكتفى اللاعب فواز القرني بتمارين خاصة في صالة الحديد، فيما شارك اللاعب صالح العمري في تدريبات المنتخب بعد انضمامه لمعسكر الرياض. وفي سياق متصل، قال زكي الصالح مدير المنتخب الأول: إن معسكر الأخضر المقام حالياً يمضي بذات البرنامج المعد له مسبقاً، رغم إصابة بعض اللاعبين، وانضمام آخرين. وأشار الصالح إلى أن الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني، سيضيف بعض اللاعبين المنضمين للمعسكر لقائمة أستراليا. وفيما يتعلق باللاعبين عبدالعزيز الجبرين، وفهد المولد، قال الصالح: إن الجبرين غير جاهز، فيما لا يزال المولد في مرحلة التأهيل، لافتا إلى قرار الجهازين الفني والطبي يصب في مصلحة المصابين. وشدد الصالح على ضرورة وقوف الجميع مع الأخضر في مشواره. وعن القائمة النهائية للمنتخب استعدادا لأستراليا، أكد الصالح أن مارفيك سيحدد اللاعبين المختارين للمباراة، بعد المعسكر المقرر إقامته في مدينة فرانكفورت الألمانية.