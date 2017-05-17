في ألعاب التضامن الإسلامي .. المطيري ذهبي والحمقان والداوودي برونزيان

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باكو – البلاد

حققت الألعاب السعودية 3 ميداليات (ذهبية وبرونزيتين ) في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة في العاصمة الآذرية باكو، عندما حصل الرامي سعيد المطيري على ذهبية مسابقة الشوزن أطباق السكيت، فيما حصل الرباع خليل الحمقان على برونزية وزن ٨٥ كجم في رفع الأثقال، ونال الرامي سلطان الداوودي برونزية رمي القرص، لتحتل السعودية المركز العاشر في الترتيب العام، برصيد 5 ميداليات، ذهبيتين، و3 برونزيات. وفي الوقت نفسه، توالى خروج المتسابقين السعوديين من المنافسات، تباعًا في مسابقات التايكوندو، والرماية، وأيضا الكاراتيه الذي أنهى مشواره بدون إحراز أي ميدالية، ولعل الأبرز مشاركة العداءتين السعوديتين، مزنة النصار، ودانا الشهري، فيما تلقى منتخب الماء خسارة ثقيلة أمام تركيا بنتيجة 5-16 ليخسر المنافسة على الذهب والفضة. فيما حقق الرباع خليل الحمقان المركز الثالث، والميدالية البرونزية بوزن ٨٥ كجم، ضمن منافسات لعبة رفع الأثقال. وخسر الرباع إسماعيل آل صويلح فرصة المنافسة بوزن 77كجم، وفي الوقت نفسه خرج الرباع جعفر المدرهم من المنافسة على ميداليات وزن 94كجم. فيما خرج الرماة عبدالرحمن الجحيدلي، وفايز العنزي، وعبدالعزيز العنزي من مسابقة البندقية للأوضاع الثلاثة، ولم ينجح الرماة عطالله العنزي، وسفر الدوسري، ومحمد العمري في منافسات مسابقة المسدس الهوائي 10م ، وخسر الراميان ماجد التميمي وسعد الدوسري في مسابقة الشوزن أطباق السكيت، وفي تصفيات 100م خرج العداء أحمد مجرشي من الدور نصف نهائي سباق 100 في العاب القوى بحلوله بالمركز الـ17 بالترتيب العام بزمن 10.85 ثانية ، كما خرج زميله العداء عبدالله أبكر من المنافسة في نصف نهائي السباق بتحقيقه زمن 10.51ث محتلاً المركز العاشر في الترتيب العام للتصفيات. بينما تغلب لاعب التنس فهد السعد على نظيره الأذربيجاني جوفاييف بمجموعتين دون مقابل في الدور الأول من مسابقة الفردي .

وخسر زوجي التنس فهد السعد، وسعود الحقباني من الثاني الأوزبكي سلطانيف، وسعيد كرزيب بمجموعتين دون رد.