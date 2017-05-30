في إياب دور الـ 16 الآسيوي ..الزعيم بفرصتين يلتقي استقلال خوزستان

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تقديم – أحمد إلياس

تختتم مساء اليوم الثلاثاء منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م بمواجهتين؛ حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق الهلال نظيره فريق الاستقلال خوزستان الإيراني على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في الدوحة، وفِي اللقاء الثاني يواجه فريق لخويا القطري منافسه فريق بیروزي الإيراني على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بالدوحة.

الهلال & استقلال خوزستان الإيراني

يواجه فريق الهلال نظيره فريق استقلال خوزستان الإيراني على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في الدوحة، وستنطلق المباراة الساعة (10.30) مساءً. يدخل الزعيم اللقاء، بروح معنوية، وفنية عالية بعد الإنجازات والنجاحات التي حققها الفريق مؤخراً،

ويأمل في تكرار فوزه الليلة على الاستقلال، وتأكيد تأهله لدور الربع نهائي من المسابقة، وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت زرقاء بمسقط، ويعمل الأرجنتيني دياز لاستمرار تفوق فريقه على منافسة الإيراني، ويعتمد مدرب الهلال دياز على اللاعبين أسامه هوساوي، وعبدالله الحافظ، ونيكولا ميليسي، وسلمان الفرج، ونواف العابد، وعبدالله عطيف، وكارلوس إدواردو، وفي الهجوم على عمر خربين. وفي الطرف الآخر يلعب فريق خوزستان المواجهة بهدف تعويض خسارة مواجهة الذهاب، والمنافسة على بطاقة التأهل، ويسعى الفريق الإيراني للفوز اليوم، والتأهل للدور القادم، ويعتمد مدربه يور موسوي على اللاعبين الويس نونغ، وآرش أفشين، ومهدي زبيدي .

لخويا القطري & بیروزي الإيراني

يواجه فريق لخويا القطري منافسه فريق بیروزي الإيراني على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بالدوحة، وستنطلق المباراة الساعة (10) مساءً، ويدخل فريق لخويا القطري اللقاء للتغلب على منافسه والتأهل خاصة، أن مواجهة الذهاب انتهت في طهران بالتعادل السلبي،

وسيعتمد المدرب الجزائري جمال بالماضي على لاعبين مميزين في الفريق كاللاعب الكوري الجنوبي تيم هي نام، وعصام مادييو وإسماعيل محمد، وكرم بوضيف، والمعز عبدالله، ومحمد مونتاري، والمغربي يوسف العربي في الهجوم . وفِي الطرف الآخر يلعب فريق بیروزي على أمل الفوز، أو تحقيق التعادل الإيجابي،

وسيعتمد الكرواتي برانو إیوانوفیتش مدرب بيروزي على اللاعبين أصحاب الخبرة كأميد عاليشاه، و رامين رضائيان، ووحيد حيدرة في الدفاع، و ميلاد كمنداني، و كمال الدين كاميابيناي، وحمید رضا أصغري، ورضا رملاجعب، و رضا نوروزي، ومحمد مسلماني.