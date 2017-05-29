في إياب دور الـ 16 لأبطال آسيا ..موسم الأهلي على المحك في دبي … والعين في ورطة الاستقلال

شارك عبر واتساب

تقديم – أحمد إلياس

تنطلق مساء اليوم الإثنين منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م، بمواجهتين؛ حيث يلتقي في المباراة الأولى أهلي دبي، منافسه فريق الأهلي على ملعب راشد بدبي، بينما يستضيف فريق العين الإماراتي نظيره فريق استقلال طهران الإيراني، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين.

أهلي دبي & الملكي

يستضيف فريق أهلي دبي، منافسه فريق الأهلي على ملعب راشد بدبي، في مواجهة تنطلق الساعة (10.00) مساء. يسعى أهلي دبي لحسم اللقاء اليوم؛ خاصة أنه يمتلك الإمكانات الفنية، والمعنوية، ويعتمد مدربه كوزمن على طريقة دفاعية بخمسة مدافعين، والارتداد السريع للهجوم، ويركز كوزمين على اللاعبين عبدالعزيز صنقور، وعبدالعزيز هيكل، وريبيرو، وإسماعيل الحمادي، وأسمواه جيان.

وفي الطرف الآخر، يخوض الأهلي المباراة الأخيرة له هذا الموسم، على أمل حسم التأهل، وإنقاذ موسمه الرياضي، ويركز السويسري كريستيان جروس على اللاعبين محمد آل فتيل، ومعتز هوساوي، ومحمد عبدالشافي، وسعيد المولد في الدفاع، وقائد الفريق تيسير الجاسم، و سعد الأمير، وعبدالفتاح عسيري، وسلمان المؤشر في خط الوسط، وفي الهجوم على اللاعب اليوناني فيتفا

العين الإماراتي & الاستقلال الإيراني

يلتقي فريق العين الإماراتي، نظيره فريق استقلال طهران الإيراني، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين، في مواجهة تنطلق الساعة (9.45) مساءً. يحاول نادي العين، الاستفادة من عاملي الأرض، والجمهور؛ للضغط على الاستقلال الْيَوْمَ، لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف؛ لذلك يحتاج العين للتأهل بفارق هدفين، ويعتمد زوران ماميتش مدرب الفريق العيناوي على اللاعبين إسماعيل أحمد، وخالد عبدالرحمن، ومحمد غريب، ومحمد فايز، وعامر عبدالرحمن، ولي منغ، وعمرعبدالرحمن عموري صانع الألعاب، واللاعب الإيفواري يانيك بولي، ويغيب عن الفريق اللاعب سعيد جمعه السعدي؛ بسبب الإيقاف. وفي الطرف الآخر، يلعب فريق الاستقلال الإيراني مباراته اليوم على أمل تحقيق التأهل؛ خاصة أنه يلعب بفرصتي الفوز، أو التعادل،

ويعتمد الإيراني علي رضا منصوريان مدرب الاستقلال، على اللاعبين أمير حسين صادفي، وروزبه جاشمي، وخسرو حيدري، وكفاح رضائي، وسيد محسن كريمي، وعلي رضا عباس، وفارشيد باقري، ويغيب عن الفريق اللاعب فارشيد إسماعيل .