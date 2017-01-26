في افتتاح الجولة 16 لدوري جميل.. العالمي يصطدم بعناد بني قادس بالراكة .. وديربي القصيم على صفيح ساخن

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تقديم – أحمد إلياس

تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بإقامة مواجهتين. تجمع المباراة الأولى فريق القادسية بمنافسه فريق النصر على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، بينما ستكون الإثارة حاضرة في المواجهة الثانية بمباراة ديربي القصيم التي تجمع فريق الرائد غريمه اللدود، ومنافسه التقليدي فريق التعاون على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة بريدة .

القادسية & النصر

يستضيف فريق القادسية منافسه فريق النصر على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، في مواجهة تنطلق الساعة (8.15) مساءً. يدخل فريق القادسية المباراة وهو في المركز العاشر برصيد (١٣) نقطة، جمعها في خمس عشرة مواجهة، فاز مباراتين، وتعادل في سبع مباريات، وخسر ست مباريات، ويعتمد مدرب فريق القادسية البرازيلي أنجوس دفاعيًا على عبدالرحمن العبيد وياسين برناوي، وفي الوسط على اللاعب أحمد كرنشي وحسن العمري ونايف هزازي وباترك أيز وتياجو ومتعب النجراني، وفي الهجوم على بيسمارك فيريرا، ويغيب عن الفريق اللاعب محمد خبراني بسبب الإيقاف، والجهني للإصابة .

وفي الطرف الآخر يخوض فريق النصر المباراة، وهو في المركز الثالث برصيد (32) نقطة، جمعها في خمس عشرة مباراة، فاز في عشر مواجهات، وخسر في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين، ويعتمد الكرواتي زوران مدرب النصر على اللاعبين برونو أفيني، وعمرهوساوي، وخالد الغامدي، وإبراهيم غالب، واللاعبين الشابين القادمين بقوة سامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري، ويحيى الشهري، وأحمد الفريدي، ومارين توماسوف، والمهاجم محمد السهلاوي، ويغيب عن الفريق المهاجم حسن الراهب؛ بسبب الإيقاف.

الرائد & التعاون

يواجه فريق الرائد منافسه التقليدي فريق التعاون على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة بريدة، في مواجهة تنطلق الساعة (6.25) مساءً.

يلعب فريق الرائد المباراة، وهو في المركز الثامن برصيد (16) نقطة، جمعها في خمس عشرة مباراة، فاز في خمس مباريات، وخسر تسع مواجهات، وتعادل في واحدة، ويعتمد التونسي ناصيف البياوي مدرب فريق الرائد على اللاعبين أدريانو ألفيس، وحسن الشويش، ومحمد العمري في الدفاع، واللاعبين فارس العياف وسلطان الشريف وجليمار وسلطان السوادي في الوسط، وعلى اللاعب الغيني إسماعيل بانغورا في الهجوم، ويغيب عن الفريق اللاعب أحمد الحبيب؛ بسبب الإيقاف .

وفي الطرف الآخر يلعب فريق التعاون سكري القصيم اللقاء، وهو في المركز السابع برصيد (18) نقطة، جمعها في خمس عشرة مباراة، فاز في خمس مباريات، وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر سبع مباريات، ويعتمد الروماني جالكا مدرب التعاون على اللاعبين ريكاردو ماتشادو، وطلال العبسي، ومحمود معاذ في الدفاع، وعبدالرحمن البركة، وأحمد الزين، والسوري جهاد الحسين، والروماني سان مارتن في خط الوسط، ويركز في الهجوم على موسى الشمري .