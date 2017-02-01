في افتتاح الجولة 17 لدوري جميل.. الشباب في ضيافة التعاون والفتح في مواجهة رائد التحدي
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القصيم- البلاد
يستقبل التعاون، مساء الأربعاء، ضيفه الشباب ضمن مباريات الجولة الـ 17 من دوري جميل للمحترفين. ويدخل التعاون المباراة وفي جعبته 18 نقطة في المركز الثامن، فيما يحل الشباب خامساً بـ 25 نقطة. ويسعى أصحاب الأرض لتأكيد تفوقهم على الشباب في المواسم الأخيرة، فيما يبحث الشباب عن الفوز الغائب أمام التعاون منذ 2014، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز في آخر 6 مواجهات جمعت الفريقين بدوري المحترفين. وقد التقى الفريقان بدوري جميل في 13 مواجهة، فاز التعاون في 4 مباريات، فيما فاز الشباب في 6 لقاءات، وحضر التعادل 3 مرات. وفي نفس الجولة يستضيف الفتح فريق الرائد . ويسعى الفتح لمواصلة صحوته التي بدأها الأسبوع الماضي بالفوز على الفيصلي ، ويعمل السيد فتحي الجبال للاستفادة من الصفقات الجديدة التي أبرمها الفتح مؤخرا ، وكان آخرها مع التونسي الوسلاتي، فيما يحاول الرائد المضي قدما لتأمين موقفه ضمن أندية الوسط في المنطقة الدافئة.
الوسوم:الشباب في ضيافة التعاون
التصنيف: الرياضة
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