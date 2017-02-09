في افتتاح الجولة 18 لدوري جميل .. القادسية تخشى من ثورة الملكي .. والزعيم يلتقي عنابي سدير

شارك عبر واتساب

تقديم – أحمد إلياس

تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بإقامة مباراتين. تجمع المباراة الأولى فريق القادسية بمنافسه فريق الأهلي على ملعب استاد الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، وفي اللقاء الثاني يستضيف فريق الفيصلي نظيره فريق الهلال على ملعب استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة المجمعة .

القادسية & الأهلي

يستضيف فريق القادسية ضيفه فريق الأهلي على ملعب استاد الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في مواجهة تنطلق الساعة (8.15) مساءً. يدخل فريق القادسية المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد (17) نقطة، جمعها في سبع عشرة مواجهة، فاز في ثلاث مباريات، وتعادل في ثماني مباريات،

وخسر ست مباريات، ويعتمد مدرب فريق القادسية البرازيلي أنجوس دفاعياً على عبدالرحمن العبيد، ومحمد خبراني، وياسين برناوي، وفي الوسط على اللاعب حسن العمري، ونايف هزازي، وباترك أيز، وتياجو، ومتعب النجراني،وإلتون وفي الهجوم على بيسمارك فيريرا، ويغيب عن الفريق اللاعب أحمد كرنشي بسبب الإيقاف .

وفي الطرف الآخر يخشى الملكي من مفاجآت بني قادس. يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد (40) نقطة، جمعها في سبع عشرة مباراة، فاز في ثلاث عشرة مباراة ،وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، ويعتمد السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي على اللاعبين محمد آل فتيل، ومنصور الحربي، وسعيد المولد في الدفاع، وفي الوسط على قائد الفريق تيسير الجاسم، والعراقي سعد الأمير، وعبدالفتاح عسيري، واليوناني فيتفا، وفي الهجوم يعتمد على اللاعب عمر السومه.

الفيصلي & الهلال

يواجه فريق الفيصلي نظيره فريق الهلال على ملعب استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة المجمعة، في مواجهة تنطلق الساعة (8.15) مساء. يخوض فريق الفيصلي المباراة، وهو في المركز العاشر برصيد (17) نقطة، جمعها في سبع عشرة مباراة، فاز في أربع مواجهات، وتعادل في خمس مباريات، وخسر ثماني مواجهات، ويعتمد تومسيلاف ايكوفيتش مدرب فريق الفيصلي على اللاعبين سلطان البيشي، وفواز فلاته، وأيغور روسي، ووسام السويد،

وعمر عبدالعزيز، ومارتن مالوتشا، ومنصور حمزي . وفي الطرف الآخر يدخل الزعيم المباراة وهو متصدر في المركز الأول برصيد (41) نقطة، جمعها في سبع عشرة مباراة، فاز في ثلاث عشرة مواجهة، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراتين، ويعتمد مدرب الهلال دياز على اللاعبين أسامه هوساوي وعبدالله الحافظ وياسر الشهراني واللاعب نيكولا ميليسي وسلمان الفرج ونواف العابد وكارلوس إدوارد وفي الهجوم على ليو يوناتيني وعمر خربين.