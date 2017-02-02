في افتتاح الجولة 19 لدوري الأولى.. الشعلة بنشوة الانتصاريستضيف وج في الخرج
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الدمام-حمودالزهراني
يفتتح فريق الشعلة، وفريق وج عصر اليوم الخميس، مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى، بمواجهة تجمع الفريقين على ملعب نادي الشعلة، يدخل أصحاب الأرض فريق الشعلة، اللقاء بنشوة الانتصار الأخير الذي حققه على الطائي بثلاثية، وذلك من أجل تأكيد الانتصار وتعزيزه، والتقدم خطوة للأمام، وكما هو الحال لفريق وج الذي يسعى لتعويض التعادل الأخير، أمام العدالة 1-1؛ لذا من المتوقع أن يكون اللقاء قويا ومثيرا، بين الفريقين، ةوسيكون الصراع فيه على الثلاث نقاط.
التصنيف: الرياضة
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