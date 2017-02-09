في افتتاح الجولة 20 لدوري الأولى.. نجران يتوعد بإسقاط النجوم والجيل يخشى لهيب الشعلة والقيصومة يهدد بزيادة جراح وج

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الدمام-حمودالزهراني

يتجدد اليوم الخميس، التنافس والصراع في دوري الدرجة الأولى، من خلال ثلاث مواجهات في افتتاح الجولة العشرين، والتي يتوقع أن تحضر فيها القوة والإثارة والندية.

نجران x النجوم

على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يلتقي فريق نجران وفريق النجوم في مواجهة البحث عن الثلاث نقاط؛ من أجل التعويض، ومسح الصورة الأخيرة. التي ظهر بها الفريقان. نجران خسر من الحزم 2-صفر، والنجوم تعادل مع هجر 1-1، وهو الأمر الذي سيعطي اللقاء نوعا من القوة والإثارة؛ من أجل الفوز.

وج x القيصومة

على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، يتقابل فريق وج وفريق القيصومة في مواجهة يسعى من خلالها كل فريق للفوز بالثلاث نقاط للتقدم خطوة مهمة، للأمام. وج يسعى لتعويض خسارته الكبيرة من الشعلة 4-،1 والقيصومة يسعى لتعزيز وتأكيد انتصاره الماضي على العدالة 4-2. من هنا يحرص كل فريق وبكل قوة للثلاث نقاط.

الجيل x الشعلة

على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يستضيف فريق الجيل فريق الشعلة في لقاء، لن يكون سهلًا على الفريقين. ثلاث نقاط مهمة وتعني الشيء الكثير للفريقين. الجيل يسعى إلى التعويض، ومسح الصورة الأخيرة، التي انتهى به لقاؤهم الأخير مع الفيحاء 1-1، في المقابل يسعى فريق الشعلة إلى مواصلة انتصاراته وتعزيز الفوز الأخير الكبير الذي حققه على وج 4-1، وهو الأمر الذي سيعطي اللقاء قوة وإثارة وندية.