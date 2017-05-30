في افتتاح بطولة( عيون جدة ) الرمضانية للأكاديميات .. كفى يكسب الشرائع والأجيال يتفوق على التفاؤل

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جدة- البلاد

انطلقت في جدة بطولة “عيون جدة” الرمضانية الثانية للأكاديميات، في نسختها الثانية، وقام رئيس جمعية عيون جدة المهندس أنس صيرفي بافتتاح البطولة، التي شهدت حضورا إعلاميا متميزا، وقد أوضح رئيس اللجنة الرياضية المنظمة حسين المحمدي أنها امتداد للبطولة الأولى، التي أقيمت الموسم الماضي؛ بهدف إثراء الفكر الرياضي، وإبراز المواهب الرياضية للشباب، ويشارك في البطولة ثماني فرق، على أن تنتهي البطولة يوم الأربعاء 12 من رمضان..وأشار حمدان الغامدي رئيس اللجنة الإعلامية إلى أن الخيمة الرمضانية والملتقى الحواري، الذي عقد على هامش مباراة الافتتاح، يمثل نواة لندوات مماثلة في المواسم القادمة. وشهد اليوم فوز فريق كفى على الشراع2/3 . سجل الأهداف كل من نواف منذر، وصالح علي، وفهد بهتلة لمصلحة كفى، بينما سجل للشراع كل من عثمان بوذيبة، وكمال هاني ..وفي المباراة الثانية التقى فريقا التفاؤل، والأجيال وانتهت لمصلحة الأجيال بـ 3 أهداف مقابل هدف وحيد، سجلها كل من سامي عزي، وعبدالرحمن كهربا (2) للأجيال، بينما سجل هدف التفاؤل الوحيد مهند هوساوي.