في البطولة الدولية تحت سن الــ 17 بالدوحة .. الأهلي يفوز على باريس سان جيرمان ويخرج من البطولة

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الدوحة- وكالات

حقق نادي الأهلي فوزا مهما على باريس سان جيرمان 2-1 في افتتاح مباريات اليوم الرابع من بطولة الكأس الدولية تحت 17 سنة،

لكنه خرج من دائرة المنافسة على اللقب رغم تساويه في النقاط مع منافسيه ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بالنظر لخسارته الكبيرة أمام ريال مدريد في افتتاح مباريات هذه المجموعة بسداسية؛ ليتأهل بذلك الباريسي والمدريدي إلى الدور الثاني.

وبالرغم من هذا الفوز الرائع، فقد خرج الأهلي من دائرة المنافسة على البطولة، وذلك نتيجة لفارق الأهداف الذي وضع ريال مدريد في صدارة المجموعة، ومن ثم باريس جيرمان.