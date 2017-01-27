في الجولة 16 لدوري جميل .. قضية العويس تشعل كلاسيكو الجوهرة

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تقديم – أحمد إلياس

تتواصل مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بإقامة ثلاث مواجهات . تجمع الأولى فريق الأهلي بنظيره الشباب بجدة، في كلاسيكو مشتعل، بعد قضية الحارس (العويس) -حدث الشارع الرياضي في الوقت الراهن- وتزيد من سخونة المواجهة اليوم بالجوهرة المشعة، وفي اللقاء الثاني يستضيف فريق الفتح فريق الفيصلي على ملعب استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء، وفي حفر الباطن يلتقي فريق الباطن فريق الخليج على ملعب نادي الباطن .

الأهلي × الشباب

يستضيف فريق الأهلي نظيره فريق الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة، في مواجهة تنطلق الساعة (8.15) مساءً. يدخل الملكي المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد (34) نقطة، جمعها في خمس عشرة مباراة، فاز في إحدى عشرة مباراة، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، ويعتمد السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي على اللاعبين محمد آل فتيل، ومنصور الحربي، وعقيل بالغيث في الدفاع، وعلى قائد الفريق تيسير الجاسم وحسين المقهوي وعبدالفتاح عسيري واليوناني فيتفا في خط الوسط، وفي الهجوم يعتمد على الهداف عمر السومه .

وفي الجانب الآخر يلعب فريق الشباب المباراة، وهو في المركز الخامس برصيد (25) نقطة، جمعها في خمس عشرة مباراة، فاز في ست مواجهات، وتعادل في سبع مباريات، وخسر مباراتين، ويعتمد مدرب الفريق الشبابي الوطني سامي الجابر على اللاعبين الجزائري جمال بالعمري وسلطان الدعيع وحسن معاذ وسعود كريري وعبدالمجيد الصليهم وهتان باهبري ويعتمد على المهاجم الجزائري بن يطو في الهجوم .

الفتح × الفيصلي

يلتقي فريق الفتح فريق الفيصلي على ملعب استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء، في مواجهة تنطلق الساعة (6.05) مساءً، ويلعب النموذجي اللقاء، وهو في المركز الرابع عشر والأخير برصيد ثماني نقاط، جمعها الفريق في خمس عشرة مباراة، فاز في واحدة، وتعادل في خمس، وخسر تسع مواجهات، ويعتمد مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال على اللاعبين سياف البيشي وعلي البليهي ومحمد الفهيد وعبدالعزيز بوشقراء ومحمد أبو سبعان وحمدان الحمدان وتوفيق بو حيمد وحمد الجهيم في الهجوم .

وفي الطرف الطرف الآخر يدخل فريق الفيصلي المباراة، وهو في المركز التاسع برصيد (14) نقاط، جمعها في خمس عشرة مباراة فاز في ثلاث مواجهات، وتعادل في خمس مباريات، وخسر سبع مواجهات، ويعتمد تومسيلاف ايكوفيتش مدرب فريق الفيصلي على اللاعبين سلطان البيشي وفواز فلاته وأيغور روسي وسام السويد وعمر عبدالعزيز ومنصور حمزي .

الباطن × الخليج

يواجه فريق الباطن فريق الخليج على ملعب نادي الباطن، في لقاء تنطلق صافرته الساعة (3.35) عصراً. يدخل فريق الباطن اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد (13) نقطة، جمعها في خمس عشرة مباراة، فاز في ثلاث مباريات، وخسر ثماني مواجهات، وتعادل في أربع مباريات، ويعتمد المدرب الوطني خالد القروني المدير الفني للباطن على اللاعبين وليام ألفيس، وخالد الزيلعي، ومعن خضري وجدعان الشمري ومشاري العنزي وفيصل عيادة الظفيري، وفي الهجوم على اللاعب المميز والخطير سهو المطيري، ويغيب عن الفريق المدافع سلطان غنيمان؛ بسبب الإيقاف .

وفي الطرف الآخر يدخل فريق الخليج اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد (13) نقطة، جمعها الفريق في خمس عشرة مباراة، فاز في ثلاث مباريات، و خسر ثماني مباريات ،وتعادل في أربع مباريات، ويعتمد المدرب التونسي جلال قادري على علي لاوجامي وراشد الرهيب وأداما فرانسو وعلاء آل حجي وبوبكر فوفانا وطلال مجرشي، وفي الهجوم على اللاعب البرازيلي سانتوس.