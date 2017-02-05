في الجولة 17 لدوري جميل .. العالمي يعبر الخليج والفيصلي يسقط الفرسان

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متابعة -حمودالزهراني

استعاد النصر طريق الانتصارات بفوز كبير خارج ملعبه أمام مضيفه الخليج 3-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت في ختام مباريات الجولة الـ 17 من دوري جميل للمحترفين. تقدم النصر في الدقيقة 22 عن طريق قاسم لاجامي لاعب الخليج “هدف في مرماه”، وأضاف اللاعب محمد السهلاوي الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 67 أهدر السهلاوي ركلة جزاء، قبل أن يسجل زميله توماسوف هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2. بتلك النتيجة رفع النصر رصيده لـ 35 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر. قاد اللقاء تحكيمياً خالد الطريس ، و قدر الحضور الجماهيري بـ 1682 متفرجا .

ولحساب نفس الجولة، قاد لويز غوستافو لاعب الفيصلي فريقه للفوز على الوحدة بهدف دون رد، بالجولة 17 من دوري جميل للمحترفين.

وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد العزيز بالشرائع، سجل اللاعب غوستافو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51، وفشلت مساعي الوحدة في التعديل. وشهدت المباراة طرد لاعب الوحدة موسى مدخلي في الدقيقة 83. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى النقطة ،17 وتجمد رصيد الوحدة عند النقطة 13.