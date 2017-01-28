في الجولة 18 لدوري الأولى .. الشعلة تحرق الطائي والوطني يزيد أوجاع العروبة وضمك يفرمل صدارة أحد وتعادل النهضة والنجوم

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الدمام-حمودالزهراني

حقق فريق الشعلة الأول لكرة القدم فوزا مهما وثمينا على فريق الطائي بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم في الخرج، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة الأولى، ليعود الشعلة إلى الانتصارات، فيما واصل فريق الطائي مسلسل الخسائر.

وفي اللقاء الثاني عاد فريق الوطني إلى نغمة الفوز عندما حقق فوزا مهما على فريق العروبة بهدف للاشيء، ليتقدم خطوة للأمام بثلاث نقاط ،

ويواصل فريق العروبة نزيف النقاط، وفي أبها انتهت مواجهة ضمك وأحد بالتعادل 2-2 ليخرج الفريقان (حبايب)، وبهذه النتيجة يواصل فريق أحد مسلسل التفريط في النقاط.

وفي الدمام اقتسم فريقا النهضة والنجوم نقاط لقائهما، ليخرج الفريقان راضيين عن النتيجة، بعد مواجهة قوية ومثيرة انتهت بالتعادل 2/2.