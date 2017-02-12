في الجولة 18 لدوري جميل .. الاتحاد يستعيد الروح ويتخطى السكري والفتح يقتنص نقطة من الاتفاق

شارك عبر واتساب

متابعة -عبدالعزيز عركوك

استعاد الاتحاد نغمة الانتصارات بفوز مثير خارج ملعبه على حساب مضيفه التعاون 2-1، في المباراة التي جرت بينهما أمس في الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ومع انطلاقة الشوط الثاني تمكن الاتحاد من التقدم عن طريق فهد الأنصاري في الدقيقة 56، قبل أن يضيف زميله كارلوس فيلانويفا الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وأعاد سعيد الدوسري التعاون للمباراة بهدف في الدقيقة 64، وكاد زميله سان مارتن أن يدرك التعادل من ركلة جزاء أنقذها حارس الاتحاد فواز القرني في الدقيقة 80،

وهي نفس الدقيقة التي شهدت طرد محمد أبوسبعان لاعب التعاون للاعتراض. بتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده لـ 38 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد التعاون عند 21 نقطة في المركز السابع.

وفي نفس الجولة، خطف فريق الفتح تعادلاً ثميناً من الاتفاق بهدفين لكل فريق في المباراة التي جرت بينهما أمس. تقدم الفتح في الدقيقة 39 عن طريق أوكرا قبل أن يتعادل يوسف السالم للاتفاق في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 52 تمكن كاليخون من تسجيل هدف التقدم للاتفاق، قبل أن يسجل عبد الله البلادي هدفا قاتلا للفتح في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبعد هذه المباراة ارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 22 ، ووصل رصيد الفتح عند للنقطة 15.