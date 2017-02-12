في الجولة 20 لدوري الأولى .. الفيحاء يتخطى العروبة وينافس والعدالة يهزم الحزم

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الدمام-حمودالزهراني

صعد فريق الفيحاء لكرة القدم إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى برصيد 34 نقطة، بعد فوزه أمس على العروبة بهدف دون مقابل، في ختام مباريات الجولة العشرين بعد مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين،

فيما تراجع العروبة إلى المركز السادس برصيد 28 نقطة، وفي اللقاء الثاني قفز نادي العدالة للمركز12، عقب فوزه على نظيره الحزم بهدف نظيف؛ حيث ارتفع رصيده إلى 24 نقطة، متساوياً مع الجيل في عدد النقاط، إلا أن الأخير يتفوق بالأهداف، فيما تراجع الحزم للمركز العاشر برصيد 26 نقطة.

ساد الهدوء على بداية المواجهة مع تكافؤ في اللعب من الجانبين، ولم تكن هناك خطورة بالغة على المرميين، وفي الشوط الثاني تحسن الأداء ووضح رغبة كل طرف في تسجيل هدف التقدم،

لكن لم تكن محاولاتهما بالخطورة البالغة، ليجري مدرب الفريق العدلاوي المصري أحمد ساري أول تغيير في الدقيقة 69 بإدخال عبدالعزيز البحراني بدلاً من البرازيلي براين جونز، ومن تمريرة ذكية بين المدافعين من محمد الخميس نجح المهاجم أحمد عبده من التوغل بالكرة داخل منطقة الخطر، وتسديدها أرضية في مرمى الحزم، وكان ذلك في الدقيقة 71، وبعد التقدم سعى الحزم للتعديل مع اعتماد فريق العدالة على الكرات المرتدة حتى النهاية.