في الجولة 20 لدوري الأولى.. النهضة تهدد صدارة أحد وهجر يتوعد الوطني وضمك يخشى الطائي

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الدمام-حمودالزهراني

تتواصل اليوم الجمعة مباريات الجولة العشرين في دوري الدرجة الأولى، من خلال ثلاثة لقاءات، يعني الفوز فيها الشيء الكثير للجميع.

النهضة x أحد

على ملعب نادي النهضة ستكون المواجهة حامية الوطيس بين فريق النهضة الوصيف، وضيفه فريق أحد المتصدر، في مواجهة الثلاث نقاط فيها تعتبر بست نقاط. يسعى فريق النهضة إلى كسر نحس التعادلات الذي لازم الفريق خلال اللقاءات الماضية، والتي كان آخرها أمام الوطني 1-1، ومنها التقدم خطوة لمزاحمة صدارة أحد، فيما يسعى الضيوف – فريق أحد – إلى تعزيز صدارته، وتوسيع الفارق بعد فوزه المعنوي الذي حققه الأسبوع الماضي أمام العروبة 2-صفر. من هنا سيكون اللقاء كسر عظم؛ كون الفوز مهما لكل فريق.

هجر x الوطني

على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الإحساء يستضيف فريق هجر ضيفه فريق الوطني في مواجهة يحرص كل فريق إلى كسر نحس التعادلات التي انتهت عليها لقاءات الأسبوع الماضي. هجر تعادل مع النجوم 1-1، والوطني تعادل مع النهضة 1-1، وهو ماسيجعل من اللقاء صراعا كبيرا على الثلاث نقاط.

ضمك x الطائي

على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يلتقي فيق ضمك وفريق الطائي في مواجهة البحث عن الثلاث نقاط. مواجهة تعني الشيء الكثير للفريقين. فريق ضمك يسعى إلى تعويض التعادل الذي انتهى عليه لقاؤه الأخير أمام الفيحاء 1-1، و مسح الصورة السيئة والتقدم خطوة للأمام. في المقابل يسعى الطائي إلى تأكيد وتعزيز فوزه الأخير على الجيل 3-1؛ لذا سيكون اللقاء قويا بين الفريقين.