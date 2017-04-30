في الجولة 25 .. ثلاثة تعادلات ومثلها فوز والخطر يداهم ثلاثي الشرقية

شارك عبر واتساب

جدة ـ البلاد

واصل فريق الهلال تقديم مستوياته الرائعة هذا الموسم رغم حسمه للدوري منذ الجولة الماضية حيث تغلب على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباراة الجولة 25 من دوري جميل للمحترفين.

سجل ثلاثية الهلال ماجد النجراني في الدقيقة 53 وإدواردو في الدقيقة 73 ومحمد الشلهوب في الوقت بدل الضائع. وسجل هدف الوحدة مختار فلاتة في الدقيقة 86.

وفي اللقاء الثاني فاز فريق النصر بهدف دون رد على نظيره الشباب سجل اللاعب فيكتور أيالا هدف فريق النصر في الدقيقة 77 من عمر اللقاء ارتفع معها رصيد النصر إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن الاتحاد صاحب نفس الرصيد بينما توقف رصيد الشباب عند 30 نقطة ليهبط للمركز السابع.

وفي اللقاء الثالث ولحساب ذات الجولة تعادل فريق الاتحاد مع الفيصلي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما أمس بالجوهرة حيث تقدم عمار النجار للاتحاد في الدقيقة 30 وتعادل روسي للفيصلي في الدقيقة 42 وتقدم منصور حمزي للفيصلي في الدقيقة 63 وتعادل ربيع السفياني للاتحاد74 وبهذا ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 52 في المركز الثالث ،فيما ارتفع رصيد الفيصلي إلى النقطة 27 في المركز التاسع.

فيما انتهى ديربي الشرقية الذي جمع فريقي القادسية والاتفاق بهدف لمثله ضمن الجولة 25 من دوري جميل للمحترفين على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر .

تقدم الاتفاق عبر رأسية هزاع الهزاع في الدقيقة 13 ، فيما عادل التون خوزيه للقادسية من ركلة حرة في الدقيقة 23 ، ليصل الاتفاق الى النقطة 27 في المركز الثامن ، فيما القادسية في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة .

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الخليج والفتح حيث تقدم الفتح أولاً عن طريق لاعبه عبدالقادر الوسلاتي من ركلة جزاء في الدقيقة 42، قبل أن يتعادل للخليج اللاعب جادسون سانتوس من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 83. وبهذه النتيجة رفع الخليج رصيده لـ 23 نقطة في المركز الـ 13، فيما وصل الفتح للنقطة 26 في المركز العاشر.

وفي آخر اللقاءات حقق فريق التعاون فوزاً مثيراً على نظيره الباطن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وتقدم التعاون برباعية نظيفة في خلال ساعة من بداية المباراة بتوقيع محمد الصيعري مسجلا هدفين “ق 21 و59” والحسن ندياي هدفاً “ق 46” وسعيد الدوسري هدفاً “ق 55”.وقلص الباطن النتيجة في آخر ربع ساعة عن طريق تراباي أديسون “ق 75” وسهو المطيري “ق 80” وجوناثان بينتيس “ق 83”. بهذه النتيجة يصعد التعاون الى النقطة 31 في المركز السادس ، فيما ظل الباطن في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.