في الجولة 25 لدوري جميل .. قمة في الرياض وديربي بالشرقية وتنافس في جدة

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تقديم – أحمد إلياس

تنطلق مساء اليوم السبت منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري جميل للمحترفين، بإقامة ست مباريات . تجمع المواجهة الأولى فريق النصر بمنافسه فريق الشباب على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، و يستضيف فريق الوحدة متذيل الترتيب ضيفه فريق الهلال بطل الدوري على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، و يواجه فريق الاتحاد منافسه فريق الفيصلي في الجوهرة المشعة، ويلتقي فريق القادسية بنظيره فريق الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، و يحل فريق الفتح ضيفاً على فريق الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وفي آخر لقاءات اليوم، يلتقي فريق التعاون بفريق الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة بريدة .

النصر * الشباب

يلتقي فريق النصر خصمه فريق الشباب على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في قمة الجولة الخامسة والعشرين. يدخلفريق النصر المباراة، وهو في المركز الثالث برصيد (49) نقطة جمعها في أربع وعشرين مباراة، فاز في خمس عشرة مواجهة، وخسر في خمس مباريات، وتعادل في أربع مواجهات، ويعتمد الفريق النصراوي على اللاعبين برونو أوفيني، وعمر هوساوي وخالد الغامدي وحسين عبدالغني وإبراهيم غالب وفيكتور أيالا ويحيى الشهري ، والمهاجم محمد السهلاوي .

وفي الطرف الآخر يدخل فريق الشباب المباراة، وهو في المركز السادس برصيد (30) نقطة، جمعها في أربع وعشرين مباراة ، فاز في سبع مواجهات، وتعادل في تسع مباريات، وخسر ثماني مباريات، ويعتمد مدرب الفريق الشبابي الوطني سامي الجابر على اللاعبين سلطان الدعيع وصالح القميزي وحسن معاذ وعبدالله الأسطا وعبدالوهاب جعفر وأحمد عطيف وسعود كريري وهتان باهبري، وفي الهجوم على المهاجم الجزائري بن يطو، ويغيب عن الفريق اللاعب عبدالمجيد الصليهم؛ بسبب الإيقاف.

الوحدة * الهلال

يستضيف فريق الوحدة ضيفه فريق الهلال المتوج بلقب الدوري هذا الموسم، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ، ويلعب فرسان مكة اللقاء، وهم في المركز الرابع عشر برصيد (17) نقطة جمعها الفريق في أربع وعشرين مواجهة، فاز في خمس مباريات، وخسر سبع عشرة مباراة، وتعادل في مباراتين، وسيعتمد مدرب الفريق المصري عادل عبدالرحمن على اللاعبين منصور النجار وعبدالله الشامخ ويحيى مسلم واليفو ليما وعبدالاله المالكي وياسر الفهمي، وفي الهجوم على مهند الفارسي، ومختار فلاته، ويغيب عن الفريق المدافع حاتم بلال؛ بسبب الإيقاف.

وفي الطرف الآخر يدخل الزعيم اللقاء، متصدراً في المركز الأول، وبطلاً للدوري برصيد (60) نقطة ، جمعها في أربع وعشرين مباراة، فاز في تسع عشرة مواجهة، وخسر مباراتين، وتعادل في ثلاث مباريات، ويعتمد مدرب الهلال دياز على اللاعبين أسامه هوساوي وعبدالله الحافظ ومحمد البريك واللاعب نيكولا ميليسي وسلمان الفرج ومحمد الشلهوب وعبدالله عطيف وكارلوس إدواردو، وفي الهجوم على ليو يوناتيني وعمر خربين، ويغيب عن الفريق اللاعب نواف العابد؛ للإيقاف .

الاتحاد * الفيصلي

يواجه فريق الاتحاد فريق الفيصلي على ملعب (الجوهرة المشعة) . يدخل فريق الاتحاد المواجهة المباراة، وهو في المركز الثاني برصيد (51) نقطة، جمعها الفريق في أربع وعشرين مباراة، حقق خلالها سبعة عشر انتصارا، وتعادلين، وأربع مواجهات خسائر، وتم خصم ثلاث نقاط منه بقرار من الفيفا، وسيعتمد خوسيه سييرا مدرب فريق الاتحاد على اللاعبين أحمد عسيري وبدر النخلي وفهد الأنصاري وخالد السميري وكارلوس فالديفيا، ويركز على اللاعب محمود كهربا في الغزو من الأطراف، وفي الهجوم على اللاعب التونسي أحمد العكايشي.

وفي الجانب الآخر يدخل فريق الفيصلي المباراة، وهو في المركز التاسع برصيد (26) نقطة، جمعها في أربع وعشرين مباراة، فاز في ست مواجهات، وتعادل في ثماني مباريات، وخسر عشر مواجهات، ويعتمد الإيطالي جوفاني مدرب فريق الفيصلي على اللاعبين أيغور روسي وسلطان البيشي ونادر المولد وفواز فلاته وعمر عبدالعزيز وسالم السويد وأحمد عباس ولوبيز غستافو ومارتن مالوتشا ومنصور حمزي .

القادسية * الاتفاق

تتجه أنظار جماهير المنطقة الشرقية صوب ديربي المنطقة، الذي يجمع فريق القادسية بنظيره فريق الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، في مواجهة تنطلق الساعة (8.50) مساءً. يدخل فريق القادسية المباراة، وهو في المركز الثاني عشر برصيد (24) نقطة، جمعها في أربع وعشرين مباراة، فاز في خمس مباريات، وتعادل في تسع مباريات، وخسر عشر مباريات، ويعتمد فريق القادسية على عبدالرحمن العبيد ومحمد خبراني وعبدالمحسن فلاته وحسن جعفري، وفي الوسط على اللاعب ألتون جوزيه مهندس الوسط القدساوي وصانع ألعابه ،وحسن العمري ونايف هزازي، والكويتي أحمد الظفيري وباترك إيزا وأحمد كرنشي ، وفي الهجوم على بيسمارك فبريرا، ويغيب عن الفريق اللاعب عبدالمحسن فلاته؛ بسبب الإيقاف .

وفي الجانب الآخر يدخل الفريق الاتفاق المباراة، وهو في المركز الثامن برصيد (26) نقطة، جمعها في أربع وعشرين مباراة، فاز في سبع مواجهات، وتعادل في خمس، وخسر اثنتي عشرة مباراة، ويعتمد الاتفاق على اللاعبين جمعان الدوسري وحسن كادش ومحمد كوفي ويحيى عتين وعمر السنين ومحمد كنو ومحمد الكويكبي وأمينو بوبا وصالح العمري وكالخيون، وفي الهجوم على أنيرامو، ويوسف السالم.

الخليج * الفتح

يحل فريق الفتح ضيفاً على فريق الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في مواجهة تنطلق الساعة (8.50) مساءً . يدخل فريق الخليج اللقاء، وهو في المركز الثالث عشر برصيد (22) نقطة، جمعها الفريق في أربع وعشرين مباراة، فاز في خمس مباريات، و خسر اثنتي عشرة مباراة، وتعادل في سبع مباريات، ويعتمد المدرب التونسي جلال قادري على اللاعبين علي لاوجامي وأداما فرانسو وطلال مجرشي وسلمان هزازي وعلاء آل حجي وبوبكر فوفانا ودياكيتي وسانتوس، ويغيب عن الفريق اللاعب فيصل الخراع؛ بسبب الإيقاف.

وفي المقابل يدخل فريق الفتح اللقاء، وهو في المركز العاشر برصيد (25) نقطة، جمعها الفريق في أربع وعشرين مباراة، فاز في ست مباريات، وتعادل في سبع، وخسر إحدى عشرة مواجهة، ويعتمد مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال على اللاعبين سياف البيشي وماجد المرشدي ومحمد الفهيد وعبدالله العمار وعلي البليهي وعبدالعزيز بوشقراء وساندرو مانويل وحمدان الحمدان وعلي الزقعان وتوفيق بو حيمد وحمد الجهيم في الهجوم، ويغيب عن الفريق الحارس عبدالله العويشير؛ بسبب الإيقاف.

التعاون *الباطن

يلتقي فريق التعاون بخصمه فريق الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة بريدة في مباراة تنطلق صافرتها الساعة (8.50) مساءً . يدخل سكري القصيم اللقاء، وهو في المركز السابع برصيد (28) نقطة، جمعها في أربع وعشرين مباراة، فاز في ثماني مباريات، وتعادل في أربع مواجهات، وخسر اثنتي عشرة مباراة، ويعتمد البرتغالي جوزيه قوميز مدرب التعاون على اللاعبين ريكاردو ماتشادو وطلال العبسي ومحمود معاذ وعبدالله كنو في الدفاع، و ونايف موسى وأحمد الزين والسوري جهاد الحسين والروماني سان مارتن في خط الوسط، ويركز في الهجوم على الحسن نداي. وفي المقابل يخوض فريق الباطن اللقاء، وهو في المركز الحادي عشر برصيد (25) نقطة، جمعها في أربع وعشرين مباراة، فاز في ست مباريات، وخسر إحدى عشرة مواجهة، وتعادل في سبع مباريات، ويعتمد الوطني خالد القروني مدرب الباطن على اللاعبين سلطان غنيمان، وبندر المطيري، ووليد حزام، ومحسن العيسى ومعن الخضري ومشاري العنزي ومزيد فريح وفيصل عيادة الظفيري، وفي الهجوم على اللاعب المميز والخطير جورجي سيلفا .