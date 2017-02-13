في الطريق .. صفقة هلالية مدوية

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الريض- البلاد

أكد مصدر مقرب من إدارة نادي الهلال، أن الإدارة بصدد تفجير مفاجأة من العيار الثقيل خلال الأيام القادمة؛ حيث إن الإدارة برئاسة الأمير نواف بن سعد ستعقد صفقة كبيرة سيكون لها رد فعل كبير في الكيان الرياضي المحلي بأكمله، طبقا لما ورد على لسان المصدر المقرب لإدارة الزعيم.

وأضاف المصدر المقرب من الإدارة الهلالية أن أحد اللاعبين الدوليين الكبار والأساسي في المنتخب الوطني، وصاحب إمكانيات فنية كبيرة، ويلعب لأحد أندية الكبار بدوري جميل للمحترفين، قام بالاتصال بأحد أعضاء الشرف، وعضو مجلس إدارة نادي الهلال

مبديًا رغبته الأكيدة للانضمام والانتقال للموج الأزرق. وأكد المصدر المقرب من إدارة الزعيم، أن الصفقة لو تمت ستكون حديث الشارع الرياضي لعدة أشهر قادمة.

كما برر المصدر المقرب للإدارة أن اللاعب طلب الانضمام لصفوف الزعيم بعد مشاكل مادية، يعاني منها ناديه الحالي. كما أبدت الإدارة الهلالية موافقتها لضم اللاعب بشرط أن ينهي اللاعب ارتباطه بناديه الحالي بطريقته الخاصة، قبل أن يشرع الهلال في التعاقد معه.