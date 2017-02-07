في الملحق الآسيوي بالأحساء.. الفتح يتسلح بالأرض والجمهورلحسم مواجهة ناساف الأوزبكي

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الدمام-حمودالزهراني

يتسلح فريق الفتح لكرة القدم بالأرض والجمهور لمواجهة فريق ناساف الأوزبكي عندما يستضيفه مساء اليوم ، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في مباراة الملحق الآسيوي، التي يسعى من خلالها فريق الفتح للفوز ومرافقة أندية الأهلي والهلال والتعاون المشاركة في دوري أبطال آسيا. مواجهة اليوم لن تكون سهلة بين الجانبين.

الفوز وحده هو الذي سيمنح صاحبه البطاقة المؤهلة؛ حيث إن المواجهة واحدة فقط، وقد استعد فريق الفتح للمباراة جيدا خلال الأيام الماضية، خاصة بعد الفوز المعنوي في دوري جميل على الرائد بثلاثية، وقد اختار الجبالي التشكيل المناسب لخوض اللقاء، وسيلعب الفريق بالأوراق الرابحة منذ البداية، خاصة الذين استعارهم النادي وتعاقد معهم، وأبرزهم التونسي عبدالقادر الوسلاتي وعلي الزقعان، وينتظر أن يساند الفتح في مواجهة اليوم جماهير كبيرة بمختلف ميولها.

من جهتهم استعد الفريق الضيف ناساف الأوزبكي جيدًا خلال اليومين الماضيين بالصورة المطلوبة بعد وصول البعثة إلى الأحساء، وعلى لاعبي الفتح حسم المواجهة مبكرًا من حيث التركيز والاستغلال والحضور الذهني الميداني، واستثمار الفرص أمام المرمى.