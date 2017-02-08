في تصفيات الصالات.. الريان يفوز على الخويلدية والنهضة يتغلب على الأنصار

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المنسق الإعلامي – عبدالله الغزال

انطلقت أمس على صالة نادي النهضة بمدينة الدمام مباريات التصفيات (المجمعة)، لتحديد الناديين المتأهلين للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي (2016-2017م)، وذلك بإقامة مواجهتين، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى؛ حيث جمعت المواجهة الأولى نادي الريان بنظيره نادي الخويلدية،

و انتهى اللقاء بفوز الريان بنتيجة 2/4 ، وفِي المواجهة الثانية تغلب نادي النهضة على نادي الأنصار بنتيجة 1/7 ، هذا وستختتم مباريات الجولة الأولي من المجموعة الثانية وذلك بإقامة مواجهة واحدة تجمع نادي طويق بنادي الصقور، على صالة نادي النهضة بالدمام .

يذكر أن التصفيات حظيت في يومها الأول بحضور و متابعة مدرب المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات (الوطني) عبدالله الرشود و مسئول لعبة كرة قدم الصالات ناصر السعدي .