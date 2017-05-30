في ثمن نهائي مونديال كوريا .. شباب الأخضر يستعد لمواجهة أورجواي

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كوريا- وكالات

غادرت بعثة المنتخب الوطني للشباب، إلى مدينة سيون؛ استعدادًا لملاقاة أوروجواي غدا في ثمن نهائي مونديال الشباب، تحت 20 عامًا، الذي تستضيفه كوريا الجنوبية. كان المنتخب الوطني للشباب قد تعادل أمام المنتخب الأمريكي، بهدف لكل منهما، وهي النتيجة التي كفلت له التأهل لدور الـ16 من البطولة، بـ4 نقاط. من جهته، أكد نايف القاضي، مدير منتخب الشباب، أن المجموعة التي لعب بها الفريق، في الدور الأول، كانت صعبة جدًا، لكنهم – بتوفيق الله- والعمل المتكامل، تأهلوا إلى الدور ثمن النهائي.