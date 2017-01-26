في حفل كلية الملك فيصل بمـرور 50 عامًا على تأسيسها .. خادم الحرمين يرعى تخريج (نسور الجو) وتــــدشين الطائرة الجديدة(F.15 – SA)

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الرياض – واس

تصوير- عبد المنعم عبد الله

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – صباح أمس حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، وتخريج الدفعة (91) من طلبة الكلية، وتدشين الطائرة الجديدة F.15 – SA ، التي تنضم لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية ، بحضور فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان .

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز ، كان في استقباله ــــ رعاه الله ـــــ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، وقائد القوات الجوية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن خالد عبدالله اللعبون.

ثم عزف السلام الملكي.

بعد ذلك، تفقد خادم الحرمين الشريفين ــــ حفظه الله ــــ ميدان العرض الأرضي للطائرات، وطابور العرض.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مكانه في المنصة الرئيسة، بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن خالد اللعبون كلمة، رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين، وفخامة رئيس جمهورية السودان، والحضور.

وقال: ” نحتفل اليوم بمرور خمسين عاماً على قيام هذا الصرح العريق، وبداية التدريب فيه. بداية أطلقها الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز ــــ رحمه الله ـــــ برفع راية الكلية في هذا الميدان لتتشرف بحمل اسمه ” ،

مشيراً إلى أن هذه الكلية أصبحت واحدة من أفضل كليات الطيران في العالم؛ حيث خرجت آلاف الطيارين والفنيين ممن خدموا وطنهم في مختلف المجالات، وشاركوا في حماية أجوائه، وردع أعدائه إلى جانب مئات الخريجين لأكثر من خمس عشرة دولة شقيقة وصديقة.

كل ذلك كان بفضل الله- سبحانه، ثم بفضل الدعم الذي حظيت به خلال مسيرتها من ولاة أمر هذا البلد المعطاء ، والذي يتوُجّه حضوركم الكريم لهذه المناسبة، وتخريج الدفعة الحادية والتسعين من طلبتها .

وأوضح أن الخريجين بعد أن أمضوا ثلاثة أعوام في رحابها، قضوها في التعليم والتدريب ، نهلوا من العلوم العسكرية والأكاديمية المختلفة، ليصبحوا بفضل الله -عز وجل- قادرين على قيادة أفضل الطائرات ، والتعامل مع أكثر المنظومات الحديثة تعقيداً ، بكفاءة ومهنية عالية ، ليلتحقوا بزملائهم الذين سبقوهم ويشاركوهم شرف المهمة وسمو الغاية ، ويكونوا اليد الضاربة في قواتنا الجوية.

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ألقاها نيابة عنهم الطالب مساعد الغفيلي، وقد أعرب فيها عن سعادتهم برعاية خادم الحرمين الشريفين لحفل تخرجهم من هذه الكلية الأبية- كلية الملك فيصل الجوية- لمواصلة مسيرة البذل والفداء في صفوف الجنود البواسل؛ ذوداً عن هذا الوطن المعطاء، معاهدين الله على الولاء والإخلاص والتفاني، باذلين الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

وقدموا شكرهم لهذه الكلية؛ قيادة ومنسوبين ومدربين ومدرسين عسكريين ومدنيين، على جهودهم الدؤوبة، وعملهم المخلص في تأهيلهم وتعليمهم وتدريبهم، سائلين المولى- العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويرعاه، ويسدد على طريق الخير خطاه.

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور فيلماً، بمناسبة مرور (50) عاماً على تأسيس كلية الملك فيصل الجوية، تضمن أبرز ما شهدته الكلية من مراحل تطويرية، وما تضمه من أقسام تدريبية.

عقب ذلك استأذن قائد طابور العرض ببدء العرض .

وفي ختام العرض شكل طلاب الكلية جناحي الصقر رمزاً للطيران.

ثم أدى الطلبة نشيد الكلية .

وجرت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف للرقيب الخلف، ثم أدى الخريجون القسم.

بعد ذلك كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ اللواء الطيار الركن الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو البحريني، وقائد القوات الأميرية القطرية اللواء الطيار الركن مبارك بن محمد الخيارين، اللذين سبقا أن تخرجا من كلية الملك فيصل الجوية.

عقب ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين بتسليم الطلبة المتفوقين في الدفعة ( 91 ) جوائزهم.

ثم تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية من قائد كلية الملك فيصل الجوية.

بعدها قلد الخريجون بعضهم بعضاً رتبهم الجديدة.

ثم دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – طائرة F.15 – SA، التي تعد أحدث الطائرات المقاتلة الخاصة بالمملكة العربية السعودية، وتحمل الرمز ( SA )، بناءً على مواصفات تم تحديدها من قبل القوات الجوية الملكية السعودية ، وشاهد ــــ أيده الله ــــ فيلماً عن الطائرة، وتقنياتها المتطورة .

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – والحضور العرض الجوي، الذي شاركت فيه طائرات مختلفة من القوات الجوية الملكية السعودية ، حيث بدأ العرض باستعراض طائرات التدريب، وطائرات العمليات المتنوعة، التي تشمل طائرات التوريندو الهجومية، والتايفون و15 ــ F الاعتراضية، و15 ــ F متعددة المهام ،

وأدت مجموعة من طائرات F.15 – SA عروضاً متنوعة ، بعدها جرت عروض لفريق الصقور السعودية، الذين سجلوا مؤخراً في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية لأدائهم أكبر شعار دولة في العالم؛ برسمهم شعار المملكة (سيفين ونخلة).

بعدها تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين ضابط مشروع منظومة طائرة F.15 – SA اللواء محمد بن عبدالله الغامدي، وأول طاقم للطائرة .

ثم تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية من قائد القوات الجوية المكلف بهذه المناسبة ، كما تسلم فخامة رئيس جمهورية السودان هدية أخرى.

عقب ذلك عزف السلام الملكي، ثم التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين مع الطلبة الخريجين.

بعد ذلك غادر خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل مودعاً بمثل استقبل به من حفاوة وترحيب.

حضر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز،

وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد الفيصل،

وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن سعود، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن سعد،

وأصحاب المعالي، وعدد من القادة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والملحقون العسكريون في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأولياء أمور الطلبة.