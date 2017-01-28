في ختام الجولة 16 لدوري جميل .. طموح فارس الدهناء في مواجهة قوة الزعيم .. وفرسان مكة في مهمة ترويض النمور

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تقديم – أحمد إلياس

تختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة السادسة عشرة، من دوري جميل للمحترفين، بإقامة مباراتين. تجمع المواجهة الاولى فريق الاتحاد بنظيره فريق الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة في ديربي حجازي قديم، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق الاتفاق بمنافسه فريق الهلال على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام .

الاتحاد × الوحدة

يستضيف فريق الاتحاد نظيره فريق الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة، في مواجهة تنطلق الساعة (8.15) مساءً. يدخل فريق الاتحاد المباراة، وهو في المركز الرابع، بعد أن تم خصم ثلاث تقاط من رصيده بأمر الفيفا، ويمتلك من الرصيد (32) نقطة، جمعها في خمس عشرة مباراة، حقق خلالها أحد عشر انتصارا، وتعادلين، وخسارتين، وسيعتمد خوسيه سييرا مدرب فريق الاتحاد على اللاعبين أحمد عسيري وبدر النخلي وعدنان فلاته وعوض خريص، والكويتي فهد الأنصاري وخالد السميري، ويركز على اللاعب فهد المولد وربيع سفياني في الهجوم، ويغيب عن الفريق أحد أهم أسلحته هذا الموسم صانع الألعاب المميز كارلوس فالديفيا للإيقاف، ومحمود كهربا، وأحمد العكايشي لمشاركتهما مع منتخبي مصر وتونس بالأمم الأفريقية. وفي الطرف الآخر يدخل فريق فرسان مكة اللقاء، وهو في المركز الثاني عشر برصيد (13) نقطة، حصدها في خمس عشرة مواجهة، فاز في أربع مباريات، وخسر عشر مباريات، وتعادل في واحدة، وسيعتمد مدرب الفريق المصري عادل عبدالرحمن على اللاعبين جهاد الباعور وحاتم بلال وعبدالله الشامخ ومنصور النجار ويحيى مسلم وياسر الفهمي، وفي الهجوم على مختار فلاتة، ومهند الفارسي، ويغيب عن الفريق المدافع المميز عامر هارون؛ بسبب الإصابة، واللاعب عبدالإله المالكي بسبب الإيقاف .

الاتفاق × الهلال

يلتقي فريق الاتفاق بمنافسه فريق الهلال، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مواجهة تنطلق الساعة (8.15) مساءً، ويلعب الفريق الاتفاقي المباراة، وهو في المركز السادس برصيد (21) نقطة، جمعها في خمس عشرة مباراة، فاز في ست مواجهات، وتعادل في ثلاث، وخسر ست مباريات، ويعتمد المدرب خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للاتفاق على اللاعبين جمعان الدوسري وحسن كادش وكوفي ويحيى عتين، وعلي الزقعان وصالح العمري والاأسباني خوانمي كاليخون، وفي الهجوم على يوسف السالم . وفي الجانب الآخر يدخل الزعيم المباراة، وهو متصدر في المركز الأول برصيد (37) نقطة، جمعها في خمس عشرة مباراة، فاز في اثنتي عشرة مواجهة، وخسر مباراتين، وتعادل في واحدة، ويعتمد مدرب الهلال دياز على اللاعبين أسامة هوساوي وعبدالله الحافظ وياسر الشهراني، واللاعب نيكولا ميليسي ونواف العابد، وفي الهجوم على ليو يوناتيني، ويغيب عن الفريق اللاعبين كارلوس إدوارد، وسلمان الفرج للإيقاف .