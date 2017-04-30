في ختام الجولة 25 لدوري جميل.. الأهلي يبحث عن هويته أمام رائد التحدي

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تقديم – أحمد إلياس

يستضيف فريق الرائد نظيره فريق الأهلي، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة بريدة، في مباراة تنطلق صافرتها الساعة (8.50) مساءً، في ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري جميل للمحترفين.

يدخل فريق الرائد المباراة، وهو في المركز الخامس برصيد (32) نقطة، جمعها في أربع وعشرين مباراة، فاز في عشر مباريات، وخسر اثنتي عشرة مواجهة، وتعادل في مباراتين، ويعتمد التونسي ناصيف البياوي، مدرب الفريق الرائد، على اللاعبين أدريانو ألفيس، وحسن الشويش، ومحمد العمري في الدفاع، واللاعبين فارس العياف، وسلطان الشريف واحمد الحبيب، ودانيال أمورا، وسلطان السوادي، وصالح الشهري في الوسط، ويبقى اللاعب الغيني المميز إسماعيل بانغورا في الهجوم. ويغيب عن الفريق اللاعب متعب شراحيلي؛ بسبب الإيقاف .

وفي الجانب الآخر يخوض فريق الأهلي اللقاء، وهو في المركز الرابع برصيد (49) نقطة، جمعها في أربع وعشرين مباراة، فاز في خمس عشرة مباراة، وخسر خمس مباريات، وتعادل في أربع مباريات، ويعتمد السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي على اللاعبين معتز هوساوي، ومحمد آل فتيل، ومحمد عبدالشافي، وعقيل بالغيث، وسعيد المولد في الدفاع، وقائد الفريق تيسير الجاسم، وسعد الأمير، وعبدالفتاح عسيري، وسلمان المؤشر، واليوناني فيتفا في خط الوسط، وفي الهجوم يعتمد على اللاعب عمر السومة .